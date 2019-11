Amici 19 | Gaia Gozzi e Francesco Bertoli | due vecchie conoscenze direttamente da X Factor

La formazione della classe di Amici di Maria De Filippi e i volti noti dell’edizione - da Gaia Gozzi a Francesco Bertoli : 17 sono i banchi di Amici di Maria De Filippi quest'anno. La prima puntata della nuova edizione del programma è andata in onda su Canale 5 sabato 16 novembre per il consueto appuntamento con la formazione della classe. Qualche giudizio in sospeso da parte dei docenti di canto e di ballo che sottoporranno immediatamente gli aspiranti concorrenti a sfide dirette, altri coloro che invece hanno ottenuto la maglia del talent show e sono a tutti ...

Amici 19 - prima puntata di sabato 16 novembre 2019 : tra gli ammessi Gaia Gozzi - seconda classificata a X Factor 10 : Gaia Gozzi - Amici 19 Riapre la scuola di Amici di Maria De Filippi con il primo speciale del sabato pomeriggio su Canale 5. E qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della prima puntata 14.10: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra ...

Gaia Gozzi - da X Factor ad Amici 19 : chi è la cantante dalle “orecchie e sventola”? : Gaia Gozzi ha attirato la vostra attenzione, lo abbiamo capito. Sui social sono tutti pazzi di lei dopo averla vista e sentita ad Amici 19 e sono molti quelli che si sono ricordati dei suoi occhi ma, soprattutto, delle sue “famose orecchie a sventola”, e allora chi è la cantante che oggi ha ottenuto il suo banco nel talent show di Maria De Filippi? Gaia Gozzi non ha bisogno di presentazione almeno per tutti coloro che seguono i ...