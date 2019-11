Manovra | Antonio Misiani | Avanti sulla tassa contro i giganti del web Dal Pd

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Questa mattina il sottosegretario al ministero delle finanze,, ha confermato l'intenzione del governo di implementare una web tax. Ad una domanda dei giornalisti a riguardo, il sottosegretario Pd ha risposto: "Il testo della bozza di bilancio è confermato. Non prevediamo cambiamenti"

Fabiotto67 : RT @UilmGenova: Fincantieri: Uilm, da Manovra fondi per realizzare ribaltamento Sestri - dichiarazione di Antonio Apa da 'Il Sole 24 Ore Ra… - anza_antonio : repubblicait: Ilva, Manovra e banche: lo spread torna sotto i riflettori. Borse positive sull'intesa Usa-Cina [aggi… - Moige_genitori : Vi invitiamo a seguire ora in #diretta @SkyTG24 il nostro Direttore Generale Antonio Affinita sulle misure per la… -