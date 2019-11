Iv | Renzi | ‘proposte per 120 mld per sbloccare cantieri’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Noi abbiamo fatto una lunga discussione sulla legge di bilancio, Gualtieri è stato bravo ad evitare aumento dell’Iva ma questo non è sufficiente a far ripartire l’economia. Noi quindi facciamo una proposta, un elenco di proposte per120 miliardi nei prossimi anni. Ne parleremo con tutti e spero che sia sostenuta anche dalle opposizioni perchè sulloun cantiere dovrebbero essere d’accordo anche Forza Italia e Lega”. Lo dice Matteoa L’Aria che Tira su La7. “Io non dico ‘spendiamo, tanto paga Pantalone’, io dico usiamo i soldi che sono già stanziati. Come è stato fatto per l’Expo’, per Pompei che faceva notizia solo per i crolli e ora per i turisti. Noi parliamo di infrastrutture e io sono convinto che possa essere d’accordo Pd, Leu, Lega Forza Italia, ...

