Giovanni Allevi pubblica “Hope” | la speranza contro i tempi bui

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 15 novembre 2019) Si intitola "Hope" perché l'intento è diffondere un messaggio dineidifficili che stiamo vivendo. È il nuovo album di, compositore, pianista e direttore d'orchestra che torna sulla scena discografica con un disco (Bizart/Artist First) legato alla magia del Natale. "Hope è il titolo dell'album perché voglio regalare un po' diin questicosì difficili. Un po' dice n'è bisogno, io sono un convinto sostenitore che ad attenderci c'è un mondo più bello, c'è una spiritualità nuova che si sta affacciando in questo mondo e noi adesso la afferriamo attraverso le note di questo album". Un album che affronta anche temi di stretta attualità, come l'ecologia. "Tra i brani dell'album Hope c'è 'Christmas Time' che è un medley delle melodie del Natale più belle che ci siano, che io ho riarrangiato in una versione per pianoforte e orchestra. Ci ...

