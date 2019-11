Camera | Fico incontra rappresentanti vigili del fuoco

Nassirya : minuto silenzio aula Camera - Fico ‘profonda riconoscenza a militari’ (2) : (Adnkronos) – “Per esprimere, anche a nome della Camera dei deputati, la più sincera solidarietà e gli auguri per una loro pronta guarigione -ha aggiunto Fico-, ho fatto pervenire una lettera al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e al capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, rinnovando anche i sentimenti di considerazione e gratitudine ai nostri militari tuttora impegnati nelle missioni ...

**Nassirya : minuto silenzio aula Camera - Fico ‘profonda riconoscenza a militari’** : Roma, 12 mar. (Adnkronos) – L’aula della Camera ha tributato un minuto di silenzio in ricordo della strage di Nassirya, dopo l’intervento del presidente Roberto Fico sulla “Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, che ricorre oggi, “istituita nel 2009 per ricordare tutti i nostri concittadini che hanno sacrificato la loro vita per l’affermazione dei ...

**Nassirya : minuto silenzio aula Camera - Fico ‘profonda riconoscenza a militari’** : Roma, 12 mar. (Adnkronos) – L’aula della Camera ha tributato un minuto di silenzio in ricordo della strage di Nassirya, dopo l’intervento del presidente Roberto Fico sulla “Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, che ricorre oggi, “istituita nel 2009 per ricordare tutti i nostri concittadini che hanno sacrificato la loro vita per l’affermazione ...

Governo : colloquio Conte-Fico alla Camera : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Arrivando alla Camera per l’informativo sul cosiddetto ‘caso Fiber’, il premier Giuseppe Conte si è intrattenuto per un colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico presso la sala del Governo a Montecitorio.L'articolo Governo: colloquio Conte-Fico alla Camera sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il taglio dei parlamentari è legge : l’annuncio di Fico alla Camera e gli abbracci tra i banchi del governo : Con 553 voti a favore, 14 contrari e due astenuti, il taglio dei parlamentari è legge. L’annuncio è stato dato dal presidente della Camera, Roberto Fico, dopo più di tre ore di discussione in Aula, con le dichiarazioni di voto dei vari gruppi. Dopo l’esito, c’è stato l’abbraccio tra gli esponenti del governo, con Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede che si sono congratulati col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. ...

**Riforme : Brescia a Fico - ‘avviare riforma regolamento Camera’** : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Il voto di oggi in commissione sulla riduzione dei parlamentari è una prova di credibilità superata per chi era presente. Ora manca solo l’ok dell’aula a una riforma epocale, sempre promessa e mai realizzata da tutti i partiti, possibile solo grazie al MoVimento 5 Stelle in maggioranza e in Parlamento. D’intesa con i componenti della commissione Affari Costituzionali, scriverò al ...

Libero scrive 'Fico presidente della Camera a gas' : lui querela - il giudice archivia tutto : Un'archiviazione che, di fatto, suona come una vittoria di Libero quella che ha chiuso in partenza la querela sporta dal presidente della Camera Roberto Fico nei confronti del quotidiano, noto per usare toni che spesso appaiono ruspanti e pungenti. Il giornale aveva infatti criticato Fico per aver reso visita all'ambasciatrice palestinese in Italia Mai Al Kaila: la critica riguardava il fatto che fosse andato a trovare una figura politica che, ...