X019 | Minecraft Dungeons ora ha una data di uscita su PC e console

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 15 novembre 2019) Durante l'è stata annunciata ladidi. Lo spin-off diè stato annunciato per la prima volta a settembre 2018, tuttavia non abbiamo più avuto sue notizie fino ad oggi. Nella diretta di Inside Xbox, Mojang è salito sul palco per confermare cheuscirà nell'aprile del prossimo anno.si ispira alla formula del dungeon crawler costruita da classici come Diablo e la inserisce nel mondo. Sarete in grado di fare squadra con gli amici per esplorare il mondo, abbattere i nemici ed ottenere ricompense migliori. Ogni area è generata proceduralmente, quindi non giocherete mai la stessa esperienza due volte.Poichéè un titolo Xbox Game Studios, sarà incluso con Xbox Game Pass. Vi ricordiamo che Xbox Game Pass vi consente di giocare a più di 100 titoli con un canone mensile di abbonamento. A ...

SerialGamerITA : X019 FanFest: annunciata con un video il periodo d’uscita di Minecraft Dungeons - GamePlayFusi : Il tipo di #Minecraft, non si taglia i capelli dal paleolitico! #X019 #GameplayFusi - Nabucodorozor : Sul dungeon crawler di Minecraft mi arrendo all'inutilità di questo evento. #X019 -