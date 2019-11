Utenti consultorio via Silveri | perso una casa | famiglia e possibilità di curarci

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma – “Con la chiusura deldi viaabbiamouna, una, la possibilita’ di poterci curare da tutti i punti di vista. Siamo rimaste senza un punto di riferimento”. A parlare all’agenzia Dire e’ Vanessa, 43 anni, da 20 utente deldi via8 in zona San Pietro a Roma, accorpato dalla Asl Roma 1 alla sede di via Cosimo Tornabuoni 50 dai primi di settembre. Una decisione che ha incontrato la forte opposizione del Coordinamento delle assemblee delle donne dei consultori di Roma, ma anche di Non Una Di Meno Roma e del Laboratorio di quartiere San Pietro Cavalleggeri, oggi protagonisti di una giornata di mobilitazione per chiedere la riapertura delnegli spazi delladella madre e del bambino ‘G. Elia’. Con un doppio presidio: stamattina, davanti alla sede della Asl Roma 1, e ...