Eutanasia | chiesto il rinvio a giudizio per il presidente di Exit

Eutanasia - Cappato : “Quasi 800 persone ci hanno chiesto di morire” : "Quasi 800 persone si sono rivolte a Mina Welby e a me per chiedere di poter morire e molte di loro avrebbero potuto prendere una decisione diversa se fossero state assistite da un medico, uno psichiatra, un assistente sociale. Questa lotta di libertà una volta, che l'avremmo vinta, ci potrà far alleare con coloro che oggi sembrano essere i più acerrimi nemici". A dirlo è Marco Cappato , tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, a ...

Eutanasia - a Roma l’evento ‘Liberi fino alla fine’. Welby : “Battaglia di laicità”. Cappato : “In 800 ci hanno chiesto di potere morire” : “Quasi 800 persone si sono rivolte a Mina Welby e a me per chiedere di poter morire e avrebbero potuto prendere una decisione diversa se fossero state assistite da un medico, uno psichiatra, un assistente sociale. Questa lotta di libertà una volta che l’avremmo vinta ci potrà far alleare con coloro che oggi sembrano essere i più acerrimi nemici“. Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, parla in conferenza stampa ...