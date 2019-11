Astronomia | scoperta stella superveloce “in fuga” dalla Via Lattea

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Si muove a velocità estrema viaggiando a circa sei milioni di chilometri all’ora dopo essere stata espulsa dal buco nero al centro della Via, cinque milioni di anni fa. Lada record, è nota come S5-hvs1 si trova nella Cozione della Gru, ed è statada un team della Carnegie University che partecipa alla collaborazione internazionale Southernr Stream Spectroscopic Survey (S5). Lo studio – riporta Global Science – è stato realizzato grazie ai dati raccolti dal telescopio anglo-australiano Aat e dal satellite Esa Gaia, ed ha dimostrato che S5-hvs1 è ben dieci volte più veloce della maggior parte delle stelle che popolano la nostra galassia. S5-hvs1 è unica nel suo genere non solo per la rapidità con cui sfreccia, ma anche per il suo passaggio relativamente vicino alla Terra a ‘soli’ 29 mila anni luce. Grazie a queste informazioni, gli ...

