Vento e mareggiate devastano il Delta del Po | gravi perdite per il settore ittico

Vortice Ciclonico in arrivo : Piogge - Vento e Mareggiate : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Dopo una settimana che è stata caratterizzata dall'instabilità, con fenomeni precipitativi che hanno interessato diversi settori della penisola, apportando anche precipitazioni nevose in sede Alpina e Appenninica, il weekend non sarà da meno. La...