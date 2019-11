Venezia : Coldiretti - danni ingenti a colture e attrezzatura (2) : (Adnkronos) - “Del resto”- denunciano dall’isola – “ tre su dieci chiuse dei canali di scolo sono completamente rotte e le altre sette malfunzionanti, senza contare le condizioni degli argini dell’isola che non sono messi in sicurezza nonostante le comunicazioni al Magistrato delle Acque che non è i

Venezia : Coldiretti - danni ingenti a colture e attrezzatura : Venezia, 13 nov. (Adnkronos) – Paura e rassegnazione di fronte all’evento straordinario che ha colpito ieri Venezia e Isole, in particolare Le Vignole che sono letteralmente finite sott’acqua. Il momento peggiore è avvenuto intorno alle ore 23 di ieri sera, quando nell’Isola l’acqua ha superato abbondantemente il metro sopra il livello dei campi mandando a fondi tutte le colture invernali a pieno campo. Acqua ...

Venezia : Coldiretti - danni ingenti a colture e attrezzatura (2) : (Adnkronos) – ‘Del resto”- denunciano dall’isola ‘ ‘ tre su dieci chiuse dei canali di scolo sono completamente rotte e le altre sette malfunzionanti, senza contare le condizioni degli argini dell’isola che non sono messi in sicurezza nonostante le comunicazioni al Magistrato delle Acque che non è intervenuto per la corretta manutenzione”. Anche nell’Isola di Sant’Erasmo ci ...

Venezia : Coldiretti - danni ingenti a colture e attrezzatura (3) : (Adnkronos) – ‘Purtroppo questi eventi sono devastanti – afferma il presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla – Lo sconvolgimento dei normali cicli stagionali, infatti, impone una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia che ha effetti sulle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio”.“Le precipitazioni sempre più ...

