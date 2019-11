Salvini | Zanotelli e i preti degni

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Matteo, perenne ministro dei rosari agitati, ha annunciato che scriverà direttamente in Vaticano per notificare che padre Alexè indegno di dirsi prete. Il missionario comboniano ha espresso in tutta coscienza un parere sulle cause della strage di Nassiriya che appare inopportuno p

DocenteCarla : RT @GiancarloDeRisi: L'attacco ignobile del prete rosso: don Zanotelli 'A Nassiriya nessun martire' Il prete insulta gli italiani morti nel… - giornalisteTV : RT @GiancarloDeRisi: L'attacco ignobile del prete rosso: don Zanotelli 'A Nassiriya nessun martire' Il prete insulta gli italiani morti nel… - _smpdr : RT @GiancarloDeRisi: L'attacco ignobile del prete rosso: don Zanotelli 'A Nassiriya nessun martire' Il prete insulta gli italiani morti nel… -