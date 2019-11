Pomeriggio 5 | Patrizia Groppelli insinua un dubbio su Carmen Di Pietro

Patrizia De Blanck scopre a Pomeriggio 5 che l’uomo che frequenta è sposato : «È un politico molto famoso - ora tronco» : Toyboys e “Donne Puma”. A Pomeriggio 5 gli spunti per il dibattito sul tema non mancano, ma per Patrizia De Blanck un’indiscrezione emersa in diretta sembra aver troncato sul nascere una sua presunta relazione. Non si conosce l’età dell’uomo frequentato dalla contessa, ma Roger Ghart, opinionista in studio, ha sganciato la bomba dopo aver sentito il suo intervento contro chi sceglie amanti troppo giovani. «Parli tu ...

Pomeriggio 5 - Patrizia de Blanck : "Sto frequentando un politico molto famoso" ma scopre che lui è sposato (VIDEO) : A Pomeriggio cinque si parla di Toyboys e Cougar, in studio con Barbara d'Urso è presente Patrizia de Blanck per parlare dell'argomento. Tutto inizia dal gossip su Wanda Fisher, la sosia di Ivana Spagna fotografata mentre bacia un ragazzo molto più giovane di lei (27enne). La De Blanck, diretta come suo solito, attacca l'ospite: "Fa un po' schifo, ma non voglio andare nei particolari perché ognuno fa quello che gli pare".L'affermazione rimbalza ...

Pomeriggio 5 - Patrizia De Blanck fa una scoperta choc : “Vaffanc**o” : Patrizia De Blanck a Pomeriggio Cinque, Roger Garth: “Stai con un politico sposato!” E’ finita poco fa l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. E Barbara d’Urso, nella seconda parte della trasmissione, ha parlato delle cougar. Tanti gli ospiti chiamati oggi dalla conduttrice a discettare di tale argomento, tra i quali Wanda Fisher, Patrizia De Blanck e Roger Garth. Ed è stato soprattutto quest’ultimo ad ...

Patrizia De Black choc a Pomeriggio5 : Ho avuto una relazione con un prete : La contessa Patrizia de Blanck è una delle Nobil Donne più estroverse del nostro Paese. Discendente di due potentissime famiglie, cubana da parte di padre, è spesso ospite in tv dove non manca di raccontare aneddoti curiosi della sua vita extra ordinaria. Partecipa spesso ai salotti di Canale5 e ieri, a Pomeriggio5, ha raccontato di quando ebbe una relazione con un prete senza sapere che fosse un ministro di Dio. L'argomento del talk della ...

Pomeriggio 5 Patrizia Groppelli contro Maria Monsè sei in declino : A “Pomeriggio 5” ancora una volta si è parlato dell’argomento di mamme vip e baby star, in studio c’è anche Maria Monsè mamma di Perla Maria e Giovanni Ciacci dice: «Salviamo Perla Maria. Maria Monsè la espone troppo sui social, deve vivere una vita adatta alla sua età». Maria Monsè respinge l’accusa al mittente: «È la bambina che mi chiede di fare le foto con me, se le dicessi di no ci rimarrebbe male». Ma Giovanni Ciacci rincara ...