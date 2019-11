Multa per razzismo – In Inghilterra basta un tweet

Premier League - stangata a Bernardo Silva per l’ironia razzista sul compagno Mendy : squalifica e Multa salata : La Federazione inglese non perdona Bernardo Silva per il tweet razzista su Mendy: squalifica e multa salata per il giocatore del Manchester City Qualche settimana fa Bernardo Silva era finito al centro di un particolare caso mediatico. Il giocatore portoghese aveva postato una foto, in maniera ironica, che ritraeva il compagno Benjamin Mendy affiancato alla mascotte delle arachidi ‘Conguito’, un piccolo bambino africano (caricatura ...

Mario Balotelli Multato in Svizzera : per tre mesi non potrà guidare l’auto nei Cantoni : Mario Balotelli non potrà guidare in Svizzera per tre mesi (dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020 compresi) per un’infrazione delle norme della circolazione commessa in Ticino. L’intimazione giunge dalla Sezione della circolazione di Camorino ed è comparsa sul Foglio Ufficiale odierno. A carico di Balotelli anche una multa di 100 franchi. La decisione del divieto di condurre veicoli risale allo scorso 30 ottobre. Camorino è dovuta ...

Niente Multa per Cristano Ronaldo. E’ una miniera d’oro! : La Gazzetta dello Sport mette in evidenza la scelta della Juventus di non multare Cristiano Ronaldo perchè viene preso in esame l’impatto economico che ha portato alla società bianconera l’arrivo del fuoriclasse portoghese. La Juventus non ha acquistato un giocatore, bensì un’azienda e lo si evince dai numeri e dal significativo aumento di fatturato grazie al fattore CR7: 58 milioni di ricavi extra tra stadio e commerciale con un milione ...

Perugia - romeni Multati aggrediscono agenti : Razzisti - vi ammazzo : Hanno ricoperto di insulti e minacce gli uomini della polizia locale di Perugia che contestavano un parcheggio irregolare, ma ciò non ha evitato la sanzione emessa nei loro confronti, a cui si sono aggiunte poi le accuse di resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale. I protagonisti in negativo della vicenda sono un uomo ed una donna di nazionalità romena, che si sono accaniti in modo volgare e decisamente aggressivo contro due agenti ...

Romeni in escandescenze per Multa aggrediscono agenti : "Ti faccio fuori prima o poi" : Con l'auto in sosta in un parcheggio irregolare, segnalato esplicitamente dalla segnaletica stradale, i due stranieri si sono rivoltati nei confronti degli agenti che stavano loro comminando una sanzione: "Non conti un c***o, razzista, ti faccio fuori prima o poi" Federico Garau ? Luoghi: Perugia

Condannato il prete anti Salvini : Multa e danni per gli insulti : Federico Garau Per i pesanti insulti rivolti al leader del Carroccio, l'ex parroco di Monte a Rovagnate dovrà versare 7.500 euro di ammenda, oltre ai 7mila da corrispondere quale risarcimento Il processo nei suoi confronti fu rinviato durante la seduta del 23 settembre scorso, ma oggi, 11 novembre, il giudice monocratico del tribunale di Lecco Nora Lisa Passoni si è pronunciata, condannandolo. L'ex parroco di Monte a Rovagnate ...

Mps - condanne pesanti per l’ex presidente e l’ex Dg : 3 milioni di Multa e confisca record da 150 milioni : Dopo sei anni di inchieste, il verdetto per le perdite miliardarie occultate dal Monte dei Paschi di Siena dopo la scalata Antonveneta

Mps - condanne pesanti per l’ex presidente e l’ex Dg : 3 milioni di Multa e confisca record da 140 milioni : Dopo sei anni di inchieste, il verdetto per le perdite miliardarie occultate dal Monte dei Paschi di Siena

Pomezia - due sale scommesse Multate per lavoratori in nero e minorenni scommettitori : Roma – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, impegnati in alcuni controlli nelle sale scommesse di Pomezia, hanno trovato due lavoratori in nero e tre minorenni intenti a scommettere denaro. I finanzieri sono entrati in azione dopo aver individuato degli scommettitori molto giovani in possesso di ricevute delle scommesse effettuate. Entrati nella sala scommesse, i militari hanno svolto un’ispezione che ha verificato anche la ...

Seggiolini antiabbandono per bambini sulle auto obbligatori da domani : incentivo di 30 euro e Multa fino a 326 : Stop alla tragediee: scatta domani, 7 novembre 2019, l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i Seggiolini per bambini, i cosiddetti sistemi antiabbandono. A ricordarlo...