HONOR non sta più nella pelle e pubblica diversi teaser sul V30 e sul Watch Magic 2

Non muore mai l’apprezzato HONOR 9 Lite : attesa in Italia la B134 : C'è uno smartphone di fascia medio-bassa che, nell'ultimo anno e mezzo, ha registrato un discreto successo in Italia e nel resto d'Europa, considerando i consensi raccolti un po' ovunque dal cosiddetto Honor 9 Lite . Dopo avervi parlato il mese scorso di un upgrade, tramite apposito articolo, oggi 25 ottobre tocca andare avanti e portare alla vostra attenzione la disponibilità del nuovo aggiornamento B134 . In attesa che possa mettere piede una ...

Non scontata la partenza in Europa per la beta di EMUI 10 su HONOR 20 : via questo martedì : Si torna a parlare in queste ore di uno smartphone che ha conquistato interessanti quote di mercato negli ultimi mesi in Italia, vale a dire il cosiddetto Honor 20. A sorpresa, considerando anche quanto vi ho riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione del programma beta in Europa. Tutti erano convinti che saremmo partiti dalla Cina e solo dopo qualche settimana il servizio sarebbe ...