Francesca De Andrè minaccia Daniela Martani | «Non mi toccare | non ti conviene» Barbara

Francesca De Andrè furiosa con Daniela Martani : “Sei invidiosa!” : Daniela Martani attaccata duramente da Francesca De Andrè: è caos a Pomeriggio 5 E’ finita poco fa una nuova puntata di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso. E nella seconda parte del programma la conduttrice ha chiesto ai suoi numerosi ospiti: pelliccia si o pelliccia no? Un argomento che ha infiammato immediatamente gli animi in studio. E ad aver dato vita a un furioso scontro sono state Francesca De Andrè e Daniela Martani. Difatti ...

Francesca De Andrè - ex tronista di Uomini e Donne : “È tutta apparenza” : Uomini e Donne, Giulia Montanarini si schiera dalla parte di Francesca De Andrè: la confessione Giulia Montanarini, alcuni anni fa, ha partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne in qualità di tronista. In quella occasione la ragazza ha scelto Alessio Lo Passo, con il quale è durata davvero molto poco. Ma non è finita qua perchè in queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a far parlare per alcune dichiarazioni rilasciate al ...

"Ti avvinghiavi a tutti". Poi Francesca De André le ha detto "scimmia" - : Luana Rosato Scontro di fuoco tra Francesca De André e Mila Suarez: ospiti di Pomeriggio Cinque, le due sono state protagoniste di un'accesa lite per le offese nella Casa del Grande Fratello Barbara d’Urso ha ospitato nel salotto di Pomeriggio Cinque Francesca De André e Mila Suarez: le due, che non si sono mai piaciute nella casa del Grande Fratello, si sono rese protagoniste di un’accesa lite. L’astio tra la De André e la Suarez ...

GF 16 - volano ancora stracci tra Francesca De André e Mila Suarez : A tanti mesi dalla sua fine, il GF 16 continua ad avere strascichi e ieri nel salotto di Pomeriggio5 c'è stato l'ennesimo scontro tra Mila Suarez e Francesca De André. Tra le due gli screzi erano iniziati proprio all'interno della casa più spiata d'Italia e sembra che a distanza di tempo non si siano mai acuiti. Tra le due tutto sembra sia nato da una forma di gelosia femminile da parte di Francesca De André per dei comportamenti di Mila Suarez ...

Francesca De André - Mila Suarez l'accusa di razzismo. La replica : "Sono tutt'altra che razzista! Ho aiutato bambini in Africa..." : Francesca De André e Mila Suarez hanno avuto un nuovo scontro televisivo nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, in onda su Canale 5.Durante un dibattito riguardante episodi di razzismo e di discriminazione, Barbara D'Urso ha commentato con una battuta, la presenza in studio di Francesca De André e Mila Suarez che, come ricordiamo, non si sono propriamente volute bene all'interno della casa del Grande Fratello:prosegui la letturaFrancesca ...

Pomeriggio 5 - Francesca De André provoca Mila Suarez : “Nemmeno Belli!” : Pomeriggio Cinque: Francesca De André lancia una provocazione a Mila Suarez Francesca De André è tornata più carica che mai negli studi di Pomeriggio 5. L’opinionista di Barbara d’Urso si è ritrovata, ancora una volta, faccia a faccia con Mila Suarez, sua acerrima nemica nella scorsa edizione del Grande Fratello. La figlia d’arte, non appena la padrona di casa le ha detto che la bella modella marocchina non riesce a trovare a ...

Live-Non è la D'Urso - Alba Parietti massacra Francesca De André : "Il tuo unico talento è sputt***" : Nella puntata di Live-Non è la D'Urso andata in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre, Alba Parietti è stata protagonista insieme ad Asia Argento dell'Uno contro tutti. Tra i cosiddetti "sferati", ad accendere la luce rossa, l'ex gieffina Francesca De Andrè. "Io ti ho sempre stimata", ha esordito Fra

Violento Scontro tra Alba Parietti e Francesca De Andrè in Diretta! : A Live – Non è la D’Urso è andato in onda un duro Scontro tra Alba Parietti e Francesca De Andrè. Le due donne in comune hanno Cristiano De Andrè, ex compagno di Alba e padre di Francesca, e nel salotto di Barbara hanno tirato fuori vecchi rancori e incomprensioni finendo per attaccarsi duramente. Ecco i dettagli del Violento Scontro in diretta da Barbara D’Urso. A Live – Non è la D’Urso ogni domenica va in onda lo ...