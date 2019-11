Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Non ce lo saremmo per nulla aspettato ma10 è già insulM20 e pure sulM30. Due dispositivi entry level del produttore sud-coreano sono praticamente in pole position per ricevere appunto il nuovo corposo aggiornamento e la stesadel brand sembra a dir poco rivoluzionata. Un piccolo passo indietro in riferimento alla serieM: questa è nata per riconquistare quote di mercato all'interno del segmento di smartphone più economico, quello dove ad esempio dove si danno un gran da fare soprattutto gli esemplari Xiaomi (e dunque anche Redmi). IlM20 è stato da poco commercializzato anche in Italia a poco più di 200 euro, mentre il nuovo M30 è fresco di presentazione ma acquistabile in qualche modo attraverso Amazon a poco meno di 300 euro (è in effetti un'esclusiva dello store di Bezos nella sua versione ...

OptiMagazine : Android 10 già in test su #Samsung Galaxy M20 e M30, strategia software stravolta - CHANgooro : RT @skidsitalia: Salve Italiani sono qui per ricordarvi di votare per i Bambini Randagi coreani agli AAA; iOS: - SugaLucas93 : RT @skidsitalia: Salve Italiani sono qui per ricordarvi di votare per i Bambini Randagi coreani agli AAA; iOS: -