The Outer Worlds può essere terminato senza uccidere nessun nemico

Fonte : eurogamer

(Di martedì 12 novembre 2019) Ci sono volute più di 25 ore a un giocatore per finire Thealla massima difficoltào.Sì, è possibile. Lo streamer Kyle Hinckley è riuscito a completare il giocospargimenti di sangue mentre giocava alla massima difficoltà. Hinckley, per chi non lo sapesse, aveva giàFallout 4 allo stesso modo prima di affrontare il gioco di ruolo di Obsidian.A quanto pare, la maggior parte delle missioni principali puòcompletatao, ma ce ne sono alcune che richiedono riflessi fuori dagli schemi. Ad esempio, durante una missione Hinckley deve accedere a un terminale che si trova tra due nemici. Tuttavia, i giocatori non sono in grado di accedere al computer durante il combattimento. Ma con un po' di creatività, Hinckley ha trovato la soluzione: dilatazione tattica del tempo per rallentare le cose quanto basta per non aggredire ...

Eurogamer_it : A quanto pare è possibile portare a termine #TheOuterWorlds senza uccidere nessuno. - brema82 : @FrancisMayCry Pensa che fino a sabato non potrò giocarci. Domani allenamento, mercoledì The Outer Worlds e(forse)… - cybersec_feeds : RT @pcexpander: The Outer Worlds ha superato le aspettative: è ufficialmente un successo commerciale #pcexpander #cybernews #nonstopnews #c… -