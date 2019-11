Per venire incontro ai suoi pazienti anziani | medico scrive le ricette in dialetto

Usare l’intelligenza artificiale Per prevenire la caduta dei fulmini : Grazie all’intelligenza artificiale si potrà sapere il luogo – circoscritto a un raggio di 30 chilometri – e il momento in cui cadrà un fulmine, con un anticipo che va in un intervallo di tempo da 10 a 30 minuti. Un algoritmo che svolge questo compito è stato sviluppato al Politecnico di Losanna, in Svizzera, ed è il primo che usa i dati meteorologici anziché quelli satellitari. Questo consente infatti la sua applicazione in ogni parte del ...

Osteoporosi - alcuni sintomi sono segnali d’allarme : dai rimedi alle cure - cosa fare Per prevenire le fratture? : L’Osteoporosi è una malattia sistemica dell’apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità ossea legato prevalentemente all’invecchiamento: questa situazione porta, conseguentemente, ad un aumentato rischio di frattura (in particolare di vertebre, femore, polso, omero, caviglia) per traumi anche minimi. Con ...

Cioccolato elisir di lunga vita : 20 grammi al giorno Per prevenire i tumori : Cioccolato come elisir di lunga vita per prevenire patologie importanti come i tumori. Essi si combattono anche a tavola e il Cioccolato, ‘nero’ e consumato con moderazione, è un alleato della prevenzione promosso dalla scienza. “Uno studio condotto da un gruppo italiano, su una popolazione di quasi 11 mila persone – spiega Antonio Moschetta, ricercatore Airc (Associazione italiana per la ricerca contro il cancro) ...

Da Alitalia all’ex Ilva : ecco Perché Cdp non può intervenire : L’uscita del leader di Italia Viva,?Matteo Renzi, riapre il tema della discesa in campo di Cassa nel dossier dell’acciaieria di Taranto. Ma i vincoli statutari limitano il margine d’azione della spa di?Via Goito

Salute : ‘Al cuore del diabete’ Per prevenire picchi glicemici e rischio cardiovascolare : È arrivata a Firenze “Al cuore del diabete“, la campagna di sensibilizzazione su diabete e rischio cardiovascolare che sta facendo tappa nelle principali piazze italiane con un’unità mobile dove è possibile ricevere una valutazione diagnostica del rischio cardiovascolare. Nell’intera giornata di oggi in piazza Vittorio Veneto si trova l’unità mobile ‘Al cuore del diabete’, dove stamani si è recato anche ...

Luigi Di Maio apre il fronte dei negozi sempre aPerti : "Governo deve intervenire" : “Dopo il Decreto Dignità e il Decreto Riders, dobbiamo andare avanti come Governo nella tutela delle persone che lavorano, come nel caso delle partite iva e dei lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali che, a causa delle liberalizzazioni, sono sprofondati nella giungla degli orari di apertura e chiusura, cercando invano di battere i centri commerciali, rimanendo aperti 12 ore al giorno e 7 giorni su 7”. Lo scrive su ...

Clamoroso - Ibrahimovic al Bologna! Sabatini allo scoPerto : “Vuole venire da noi…” [DETTAGLI] : Il Bologna ha perso contro l’Inter a causa di un rigore dubbio concesso ai nerazzurri nel finale. Walter Sabatini si è lamentato ai microfoni di Sky dell’episodio. Più tardi il direttore dell’area tecnica del Bologna, intercettato in zona mista, ha parlato di mercato ed in particolare delle voci che vorrebbero Ibrahimovic in rossoblu. Queste le parole che fanno sognare i tifosi felsinei, riportate da TuttoBolognaWeb: ...

CorSport : De Laurentiis chiama Gravina Per chiedergli di intervenire : Il Corriere dello Sport scrive che dopo una notte passata a rimuginare su Napoli-Atalanta e sul disastro combinato da Giacomelli e Banti, il presidente De Laurentiis ha fatto una prima mossa. Ha chiamato Gabriele Gravina, all’ora del caffè mattutino, per raccontargli educatamente quanto accaduto. Gravina è sempre stato considerato “una persona perbene” da De Laurentiis. Comanda il calcio e a lui il presidente del Napoli ha spiegato che è ...

Capone : Comune deve intervenire Per tutelare salari e occupazione - no a licenziamenti di massa : Roma – Arrivano le parole di Paolo Capone, leader di Ugl-Unione Generale del Lavoro, in merito ai licenziamenti di massa: “Oggi siamo qui per ribadire la nostra vicinanza ai dipendenti delle partecipate. No alla macelleria sociale e ai licenziamenti di massa. L’incapacità amministrativa dell’attuale Giunta non può essere fatta ricadere sui lavoratori. Il Comune di Roma intervenga per garantire la tutela dei salari e la difesa dei posti di ...

California al buio - imposto blackout Per prevenire altre fiamme : gli incendi imPerversano - Persone in fuga : Nuovi incendi sono scoppiati in California, dove ai cittadini è stato imposto un nuovo blackout per prevenire le fiamme. Centinaia di persone sono state costrette a fuggire dalla regione vinicola nel nord della California quando è divampato l’incendio, alimentato dai venti. Le autorità hanno ordinato a tutta la comunità di Geyserville di evacuare dopo che l’incendio nella contea di Sonoma, a nord di San Francisco, è cresciuto sino a ...

Tremila euro Per venire in Italia : così ci portavano i migranti dall'Est : Sono arrivati in Italia illegalmente attraverso la rotta balcanica, pagando i trafficanti tra i 1.500 e i 3.000 euro. Si tratta di 150 migranti in gran parte siriani, iracheni, iraniani, eritrei e afghani. Le indagini delle polizie di Slovenia, Italia, Bosnia e Croazia hanno consentito di smantellare una rete criminale di trafficanti di uomini composta da almeno 10 persone. Le ricerche sono state coordinate da europol, l’agenzia dell’Unione ...

Mila Suarez contro Alex Belli : «OPerata al naso e al seno Per lui - poi mi ha lasciata. Devo intervenire di nuovo - sono pentita» : Si è rifatta, a suo dire, il naso e il seno per amore di Alex Belli. Ma poi l’ex gieffina e modella Mila Suarez è stata abbandonata dal protagonista di Temptation Island, reality a cui ha partecipato proprio con la nuova fidanzata Delia Duran. Proprio durante i Grande Fratello Vip i due avevano avuto un duro confronto e Mila sembrava davvero arrabbiata con Alex Belli, colpevole di averla improvvisamente lasciata. Ora rivela che gli si è ...

LAntico Caffè Greco - Bordoni : Raggi e Franchini devono intervenire - non va Perso tassello importante del Centro : Roma – Arrivano le parole del coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni: L’antico Caffè Greco è una delle più antiche e prestigiose attività commerciali e culturali di Roma parte viva di un racconto importante della vita artistica e letteraria della Capitale. Chiedo di convocare la Commissione Commercio per discutere dell’antico Caffè Greco. Sindaco e Ministro dei beni culturali devono intervenire affinché non si vanifichino ...

Tortura - le carceri dimostrano più trasparenza. Perché prevenire è importante quanto reprimere : Le accuse di Tortura da parte dei giudici per quanto accaduto nel carcere di Torino seguono di pochi giorni quelle riguardanti le violenze consumate nella prigione di San Gimignano. Non molto prima Antigone aveva presentato un esposto per violenze avvenute nell’istituto penitenziario di Monza. In tutti e tre i casi compare la parola “Tortura”, che finalmente si può nominare esplicitamente nelle Corti italiane da quando, nel luglio ...