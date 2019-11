**Manovra : emendamento Iv - stop aumento pene carcere per evasori** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Sopprimere l’articolo del decreto legge fiscale che prevede l’inasprimento delle pene per gli evade il fisco, aumentando il periodo detentivo e riducendo le somme che fanno scattare le manette. E’ quanto prevede un emendamento presentato da Italia viva, in commissione Finanze dalla Camera. L'articolo **Manovra: emendamento Iv, stop aumento pene carcere per evasori** sembra essere il primo su ...