Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) È inquietante e fa riflettere l’edizione 2019 del rapporto Freedom on the net pubblicata nei giorni scorsi da Freedom House, think tank americano fondato nel 1941 da Eleonor Roosevelt. L’immagine complessiva del web – social network in particolare – che ne esce è quella di un enorme riserva di pesca nella quale gli utenti giocano il ruolo dei pesci e una pletora di soggetti pubblici e privati, in tutto il mondo, quello dei pescatori che, lanciando grandi reti a strascico, raccolgono quantità industriali di dati personali per gli scopi più disparati – anche se il rapporto si concentra quelli pubblici – e con esche di ogni genere orientano i banchi di pesci in una direzione o nell’altra a seconda delle esigenze politiche del momento. O, se si preferisce, per usare una metafora più digitale, l’immagine potrebbe essere quella della Rete e dei social network in particolare come un ...

Noovyis : (Internet, c’è un’emergenza invisibile da affrontare. Guai a voltarsi dall’altra parte) Playhitmusic - - lemoonpie : @its_eleven Su internet non c'è niente di affidabile, vero? -