Ida | Armando e Riccardo | la rivelazione è troppo intima e Gianni esplode

Uomini e donne - Ida - Riccardo e le allusioni di Armando sulle corna (VIDEO)

Anticipazioni U&D del 12 novembre : Ida e Riccardo ancora in crisi - Gianni contro Armando : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui domani 12 novembre andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over che si preannuncia particolarmente scoppiettante. Le Anticipazioni riguardanti quello che vedremo in onda domani pomeriggio in tv, rivelano che verrà dato ancora una volta ampio spazio alle vicende che riguardano la love story tra Ida e Riccardo, i ...

UeD anticipazioni : Riccardo furioso per Armando - Ida piange disperata : anticipazioni Trono Over, Ida e Riccardo non fanno passi avanti: è finito l’amore tra i due? Ida e Riccardo a Uomini e Donne sono ancora protagonisti con la loro tormentata storia d’amore. Il ritorno di fiamma sembra essere prossimo a spegnersi, nonostante sia avvenuto solo poche settimane fa. I due continuano a tornare al Trono […] L'articolo UeD anticipazioni: Riccardo furioso per Armando, Ida piange disperata proviene da ...

Anticipazioni Trono Over - Ida e Riccardo : Armando insinua un dubbio : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over sempre più in crisi: il dubbio di Armando E’ appena terminata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E anche nella puntata odierna ampio spazio è stato dedicato a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Cos’è successo? I due, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, hanno discusso animatamente anche stavolta, dimostrando di avere delle enormi difficoltà a ...

U&D spoiler registrazione 2 novembre : Ida e Riccardo litigano - Tina contro Armando : Il 2 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove l'attenzione è stata nuovamente concentrata su due dame molto chiacchierate all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi: stiamo parlando di Ida Platano e Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni, Armando Incarnato si è intromesso in una discussione tra Riccardo Guarnieri e la bresciana, arrivando addirittura a peggiorare ...

Anticipazioni U&D - Ida e Riccardo di nuovo in crisi e Armando insinua il tradimento : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over e proprio ieri pomeriggio è stato registrato un nuovo appuntamento che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le Anticipazioni rivelano che si è tornati a parlare della coppia composta da Ida e Riccardo, i quali sebbene abbiano scelto di darsi una seconda possibilità, non hanno ancora abbandonato del tutto la trasmissione della De Filippi. I due, infatti, ...

Uomini e Donne - Ida e Riccardo litigano ancora : Armando si intrufola - Tina furiosa : Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Riccardo discutono ancora: un amore desTinato a non durare? ancora Ida e Riccardo al centro delle anticipazioni di Uomini e Donne. Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e i due, che si sono ritrovati, sono ancora presenti in studio. Da una parte è anche giusto […] L'articolo Uomini e Donne, Ida e Riccardo litigano ancora: Armando si intrufola, Tina furiosa proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Armando si sente usato da Ida : il messaggio al veleno : Nella puntata di Uomini e donne, andata in onda lo scorso 22 ottobre, Ida Platano aveva lasciato il cavaliere Riccardo Guarnieri, dichiarando di non provare più nulla per quest'ultimo, il quale le aveva destinato qualche giorno prima una lettera. Una delusione grande per Riccardo, che, nella puntata precedente a quella del suo addio a Ida e al Trono Over di Canale 5, aveva dedicato delle struggenti parole d'amore alla dama più discussa del ...

Uomini e donne - Armando si scaglia contro Ida e Riccardo su Instagram : A Uomini e donne è tornato il sereno per una delle coppie storiche che si sono formate nel corso di questi anni all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Parliamo di Ida e Riccardo, i quali dopo aver deciso di mettere la parola fine alla loro storia, sono tornati nuovamente sui loro passi e in particolar modo la dama ha scelto di concedere una seconda possibilità a Riccardo. Una decisione che ha mandato in tilt Armando, il ...

U&D - Armando provoca Ida e Riccardo su IG : 'Da oggi chiamatemi Cupido' : Ad Armando Incarnato sembra non andare proprio giù il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo: tramite suo profilo Instagram, infatti, il napoletano ha lanciato più di una frecciatina velenosa alla neo coppia, lasciando intendere che ad entrambi stanno bene le "corna". I tre protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, dunque, continuano a far discutere anche ora che la Platano si è ricongiunta all'ex fidanzato, non senza dubbi. Armando lancia ...

Uomini e Donne - Armando Incarnato attacca Ida Platano : “Mi ha solo usato” : I protagonisti di Uomini e Donne non si risparmiano in fatto di colpi di scena e le vicende del Trono Over continuano ad appassionare il pubblico del programma di Maria De Filippi. L’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nonostante la loro storia sembra si sia ormai consolidata, devono fare i conti con . Il ritorno di Ida Platano da Riccardo Guarnieri L’avvicinamento che c’è stato tra Ida Platano e Armando ...

UeD - Armando senza freni su Ida e Riccardo : “Vi stanno bene le…” : Uomini e Donne, Ida e Riccardo stanno insieme: Armando Incarnato non sotterra l’ascia di guerra Ida e Riccardo stanno insieme, ma a Uomini e Donne i conti non sono ancora chiusi. Ad attenderli in studio, e su Instagram, ci sarà ancora per un po’ Armando Incarnato. Il Cavaliere ha sentito Ida Platano per qualche giorno […] L'articolo UeD, Armando senza freni su Ida e Riccardo: “Vi stanno bene le…” proviene da ...

Spoiler U&D del 29 ottobre : Ida e Riccardo ritornano assieme - Armando si sente usato : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui domani, martedì 29 ottobre, verrà trasmessa una nuova puntata del trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena. Occhi puntati ancora una volta su Ida e Riccardo i quali, questa volta, riusciranno a trovare un punto di incontro dopo un periodo decisamente tormentato che hanno vissuto. Tale situazione non piacerà per ...