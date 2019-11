Chef Rubio approda in Rai | domani a #Ragazzicontro parlerà di cyberbullismo

Chef Rubio - Matteo Salvini contro Italia Viva : "Lui in Rai? Che schifo" : Tutto drammaticamente vero. Si parla di Chef Rubio, l'insultatore seriale che odia Matteo Salvini, sovranisti, Israele e che attacca anche i poliziotti ucciso in servizio. Il cuoco è stato infatti allontanato da Discovery, la rete dove conduceva Camionisti in trattoria: meglio non averci a che fare,

Chef Rubio - dopo l’addio a Discovery ecco chi sarà il suo sostituto nel programma “Camionisti in Trattoria” : lo chef Misha Sukyas : E’ finita tra chef Rubio e Discovery, addio che ha suscitato molta attenzione in virtù delle numerose polemiche social delle scorse settimane. Aspetto che, almeno ufficialmente, non avrebbe inciso sulla rottura con il gruppo americano. “Camionisti in trattoria” avrà però una quarta stagione, in onda su Nove e DMAX, anche senza Gabriele Rubini, vero nome dell’ex volto del docureality. Il suo sostituto sarà annunciato da ...

Ora Italia Viva vuole in Rai Rubio - lo Chef anti Salvini - : Francesca Bernasconi La proposta: in Rai lo chef che insulta gli ebrei. Salvini: "I renziani ci sono o ci fanno?" Gabriele Rubini, lo chef anti Salvini, in Rai. È questa l'idea avanzata da Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza Rai. Il deputato, infatti, ha scritto un post su Twitter, rivelando la possibilità di un arrivo di chef Rubio in Rai, dopo l'addio a Discovery: "chef Rubio lascia ...

“Fuori Chef Rubio - dentro ‘lui’”. Già pronto il rimpiazzo dopo il suo addio (tra le polemiche) : chef Rubio non lavorerà più a ‘Discovery Channel’. Il cuoco ha deciso di dire addio al piccolo schermo, nonostante fosse già giunta la proposta di continuare con la terza serie del suo programma. Il settimanale ‘Oggi’ ha inoltre già ottenuto molte informazioni sul suo successore. Andiamo a vedere chi prenderà il posto di Gabriele Rubini. Si tratta dello chef originario dell’Armenia, ma naturalizzato italiano, Misha Sukyas. Vediamo cosa ha fatto ...

Chef Rubio - addio a Discovery : «E’ stata l’unica cosa giusta da fare». Per l’azienda - divorzio consensuale : Chef Rubio L’addio di Chef Rubio a Discovery è diventato una notizia. Annunciato dallo stesso protagonista in una serie di storie su Instagram, il congedo non poteva essere accolto diversamente. Negli ultimi tempi, infatti, il conduttore aveva fatto discutere per le aspre polemiche via social più che per i propri programmi. Lecito, quindi, aspettarsi che l’azienda televisiva lo avesse accompagnato alla porta, magari pure con senso di ...

Chef Rubio lascia Discovery e loro lo rimpiazzano in fretta : ecco chi è il cuoco che prenderà il suo posto : Discovery Channel non avrà più tra i suoi volti Chef Rubio. La decisione di lasciare il programma Camionisti in trattoria, nonostante il flop clamoroso, arriva proprio dal cuoco. Almeno questo è quello che si appresta a far circolare. Non è passato molto tempo però che Discovery ha già trovato un de

Rai : Salvini - ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio - ci sono o ci fanno?’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “I renziani vogliono Chef Rubio in Rai, pagato da tutti gli Italiani. Ma ci sono o ci fanno???”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini.L'articolo Rai: Salvini, ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio, ci sono o ci fanno?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Chef Rubio sarebbe stato licenziato dalla tv - lui replica : 'Scelta mia' : Messo alla porta da Discovery Channel per i bassi ascolti del suo programma di punta 'Camionisti in trattoria' o, forse, per la sua vis polemica talvolta eccessiva e gli attacchi frequenti anti Salvini: sparsa in gira la voce, i social sono andati in fibrillazione. Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, ex rugbista frascatano di 36 anni, smentisce la notizia che circola sul web: non è stato licenziato e interviene per fare chiarezza su un piccolo ...

Chef Rubio annuncia la separazione da Discovery e l’addio ai programmi del Nove “Unti e bisunti” e “Camionisti in trattoria” : “Non avevo più la serenità per continuare” : Chef Rubio e Discovery si sono detti addio. Una decisione presa in comune accordo. Il personaggio tv, protagonista sul Nove di “Unti e bisunti” e “Camionisti in trattoria”, ha confermato la separazione sulla sua pagina Instagram spiegando le sue ragioni: “Non avevo più la serenità, le motivazioni e l’energia per continuare”. La rete televisiva, invece, ha scelto di non commentare. Gabriele Rubini, alias Chef ...

Chef Rubio - fuori da Discovery - precisa su Instagram : 'Sono io ad essermene andato' : Lo Chef Rubio è fuori dal programma di Discovery, Camionisti in trattoria, ma ha precisato che è stato lui ad andarsene. Il critico Dominique Antonioni aveva lanciato la notizia su Twitter cinguettando di un licenziamento del cuoco romano. Il web ha subito reagito con centinaia di commenti, ipotizzando diverse motivazioni. Il cuoco romano non condurrà più camionisti in trattoria: ha precisato che è una sua scelta Dopo le polemiche di ieri ...

Discovery - Chef Rubio : “Ho deciso di interrompere Camionisti in trattoria” : In queste ultime ore si sono rincorse voci che volevano Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, allontanato dal gruppo Discovery Channel, quindi da quel canale Dmax che ha contribuito a far conoscere con programmi come Unti e Bisunti, E’ uno sporco lavoro, Camionisti in trattoria. Oltre ai commenti a bordo campo delle partite della nazionale di rugby durante il Sei Nazioni. Molti hanno legato questa presunta decisione di Discovery con i suoi ...

Chef Rubio e l'addio a 'Camionisti in trattoria' : "Vi spiego come stanno le cose" : Dopo le polemiche Rubio interviene per mettere fine alle voci di un suo presunto licenziamento da parte di Discovery