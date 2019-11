ATP Finals 2019 | Matteo Berrettini eliminato | fatale il set vinto da Thiem contro Djokovic

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019)saluta le ATPdi tennis: sono appena svanite infatti le fievoli speranze di potersi qualificare alle semifinali. A condannare aritmeticamente il romano, anche se dovesse vincere giovedì per due set a zeroDominic, proprio il parzialedall’austriaco nella sfida in corsoil serbo Novak. A questo punto, nella migliore delle ipotesi,potrebbe arrivare ad avere una vittoria in tre match con due set vinti e quattro persi, mentreavrebbe, nel peggiore dei casi un successo in tre incontri con tre partite vinte e quattro perse, e quindi una percentuale di set vinti migliore del romano in caso di arrivo a tre con lo svizzero Roger Federer. L’elvetico invece guarda con interesse anche al terzo set tra: in caso di successo dell’austriaco, questo sarebbe certamente primo, lasciando in ...

Eurosport_IT : Ma quanto è bello giocare con campioni come Roger Federer??? Matteo #Berrettini lo sa bene...?????? #ATPFinals ??… - SkySport : ?? #ATPFinals, Gruppo #Borg ?? #Federer ?? #Berrettini ? 15:00 ?? Su Sky Sport Uno ?? Chi vincerà? #SkySport #SkyTennis… - acmilan : Break a leg on your #NextGenATP Finals debut tonight @janniksin! ???? Stasera inizia l'avventura di Jannik Sinner al… -