Nuova Skoda Octavia | ora è più grande | connessa e ibridav

Skoda Octavia - La Nuova generazione è anche ibrida : Sessant'anni sono un bel traguardo per gli esseri umani, figuriamoci per un'automobile. Specie se si tratta di un mezzo come la Skoda Octavia giunta alla quarta generazione vera e propria bandiera del brand boemo. Ragion per cui, a Mladà Boleslav hanno cercato di mettere in questo progetto tutto il loro sapere (o tecnologia, se preferite) e lavorare con il cuore in mano. Dimensioni simili. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Non è una ...