La proteste di Hong Kong sono le più trasmesse in streaming di sempre

Hong Kong - il primo ragazzo morto nelle proteste : Un 22enne è deceduto per le gravi ferite alla testa riportate lunedì dopo una caduta. La polizia era intervenuta per disperdere la folla coi lacrimogeni

Morto lo studente ferito a Hong Kong durante le proteste : Chow Tsz-lok, studente della Hong Kong University of Science and Technology, è Morto questa mattina per le gravi ferite alla testa riportate nel corso delle proteste. Lunedì era caduto da un parcheggio vicino al quale c’era una manifestazione pro-democrazia e dove la polizia era intervenuta per disperdere la folla coi lacrimogeni.È il primo caso di morte confermata per gli scontri tra dimostranti e polizia. Il tragico ...

Hong Kong - nuove proteste e scontri : 10.58 Nuovo weekend di proteste ad Hong Kong, dove migliaia di dimostranti sono scesi per le strade del centro con il volto coperto, nonostante il divieto della polizia. Chiedono più autonomia da Pechino. La polizia antisommossa pattuglia le aree di Causeway Bay e Victoria, dove si concentra la maggior parte dei manifestanti. Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni nel Victoria Park in risposta ai tentativi dei manifestanti di erigere barricate ...

Halloween nelle proteste di Hong Kong : Migliaia di manifestanti hanno sfidato il divieto di indossare maschere in pubblico e ci sono stati scontri con la polizia e arresti

Hong Kong è entrata in recessione - anche a causa delle proteste degli ultimi mesi : Dopo cinque mesi di proteste anti-governative, e due trimestri consecutivi di crescita negativa, Hong Kong è entrata in recessione per la prima volta negli ultimi dieci anni. Qualche giorno fa, la governatrice Carrie Lam aveva anticipato la notizia dicendo che la

Il governo di Hong Kong ha formalmente ritirato l’emendamento sull’estradizione che aveva fatto iniziare le proteste degli ultimi mesi : Il governo di Hong Kong ha formalmente ritirato l’emendamento sull’estradizione verso la Cina che aveva fatto iniziare le proteste degli ultimi mesi. L’emendamento era stato proposto per permettere l’estradizione verso Taiwan di un 19enne di Hong Kong accusato di avere ucciso

Magic : The Gathering - giocatore professionista si esprime a favore delle proteste a Hong Kong e non viene bannato : In seguito ad un'importante vittoria al Mythic Championship di questo weekend, il giocatore professionista di Magic: The Gathering, Lee Shi Tian ,ha sfruttato i riflettori puntati su di se in occasione della vittoria proprio per inneggiare alle proteste che stanno avvenendo a Hong Kong.In particolare il ragazzo ha mandato un messaggio di supporto, dichiarando che le azioni di Blitzchung lo hanno ispirato molto. Visibilmente emozionato, il ...

proteste - Hong Kong va in recessione : La Governatrice Carrie Lam anticipa le comunicazioni di fine mese sulla contrazione del Pil. Forte riduzione dell’attività economica e capitali in uscita verso Singapore