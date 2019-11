Incendi a Roma | si indaga su un tunisino per il rogo della libreria

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Torino : Incendio Cavallerizza Reale - preso piromane : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi a Torino. incendio Cavallerizza Reale, arrestato il piromane dello scorso 21 ottobre., 8 novembre 2019,

Treni - mattinata di disagi. Incendio in zona Tiburtina - a Roma. Fulmine su convoglio nel lodigiano. Nessun ferito : Una mattinata difficile per chi viaggia in treno, sia al nord che al centro Italia, a causa di un Incendio nei pressi di Roma e del maltempo in Lombardia. Ritardi e cancellazioni hanno coinvolto nel corso della mattinata diverse linee. Ora, la situazione è in miglioramento. L’Incendio si è verificato nella notte, intorno alle 4.50, in una cabina che alimenta il sistema semaforico nei pressi della stazione Tiburtina di Roma. È accaduto ...

Roma - nuovo Incendio a libreria 'Pecora elettrica' alla vigilia della riapertura : E' il secondo attacco dopo quello del 25 aprile scorso. Trovato liquidi infiammabile nei locali. Solidarietà di Gipi e Michela Murgia. Rabbia nel quartiere: "E' un punto di riferimento". Raggi: "Inquietante". Zingaretti: "Ai proprietari dico di tenere duro"

Roma - ancora in fiamme la libreria antifascista “Pecora Elettrica”. Già Incendiata il 25 aprile - avrebbe dovuto riaprire a breve : “L’incendio di stanotte l’ha distrutta di nuovo. Sono entrati e hanno dato fuoco a tutto”: così il titolare della libreria “La Pecora elettrica”, il locale antifascista di in via delle Palme, nel quartiere di Centocelle, a Roma. Già colpito da un rogo la notte del 25 aprile, è andato in fiamme alla vigilia della sua riapertura. Le cause sono ancora da chiarire, ma non si esclude la pista dolosa. Secondo i media ...

Roma - Incendio alla Pecora Elettrica : “Hanno usato i libri come combustibile” : Il secondo incendio in pochi mesi alla libreria e caffetteria "La Pecora Elettrica" nel quartiere Centocelle, a Roma, oltre a riaprire il dibattito sulla presenza della criminalità organizzata nella Capitale mostra come la cultura sia sotto attacco oggi nel nostro Paese perché, semplicemente, fa paura.Continua a leggere

Roma - Incendiata di nuovo la libreria-bistrot antifascista “La pecora elettrica” : doveva riaprire domani dopo il rogo del 25 aprile : Avrebbe dovuto aprire domani, dopo l’incendio doloso del 25 aprile. Ma la libreria-bistrot antifascista in zona Centocelle, a Roma, La pecora elettrica, ha subito un nuovo rogo. Nel video, le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco. Video Twitter/Manolo Lupicchini L'articolo Roma, incendiata di nuovo la libreria-bistrot antifascista “La pecora elettrica”: doveva riaprire domani dopo il rogo del 25 aprile proviene ...

Nuovo Incendio in un caffè letterario di Roma : Fiamme questa notte, alle 3, alla 'Pecora Elettrica', caffetteria e libreria di via delle Palme, in zona Centocelle, nella Capitale. Il locale, noto presidio antifascista della capitale, già danneggiato lo scorso 25 aprile a seguito di un altro incendio, avrebbe dovuto riaprire domani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia Roma Casilina che indagano sui fatti. Non si esclude il gesto di natura dolosa. ...

Colpita ancora libreria antifascista a Roma. È il secondo Incendio del 2019 : Nuovo rogo nella notte nella caffetteria/libreria “La Pecora Elettrica” a Roma, luogo dichiaratamente antifascista. Il locale, già distrutto dalle fiamme da un incendio la notte del 25 aprile, avrebbe dovuto riaprire domani.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina e i vigili del fuoco. Da chiarire le cause dell’incendio e non si esclude la pista dolosa.

Incendio in libreria antifascista a Roma. Non si esclude la pista dolosa : Nuovo rogo nella notte nella caffetteria/libreria “La Pecora Elettrica” a Roma, luogo dichiaratamente antifascista. Il locale, già distrutto dalle fiamme da un Incendio la notte del 25 aprile, avrebbe dovuto riaprire domani.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina e i vigili del fuoco. Da chiarire le cause dell’Incendio e non si esclude la pista dolosa.

Incendio in palazzina ordine giornalisti a Roma - nessun ferito : Incendio al quinto piano di una palazzina al centro di Roma, in piazza della Torretta 36, sede dell'ordine dei giornalisti del Lazio. Agenzia Vista Incendio ? Luoghi: Roma

Roma - Incendio in un palazzo al Pigneto : evacuati diversi appartamenti : Paura al Pigneto, zona della movida Romana, dove nella notte un incendio divampato nell’appartamento di un palazzo di via L’Aquila ha reso necessaria l’evacuazione di alcuni appartamenti. Nessun ferito per il rogo, probabilmente sviluppatosi dalla lucetta della cabina armadio lasciata accesa dal padrone di casa, assente quando si sono sviluppate le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. L'articolo Roma, incendio ...

Roma - Incendio choc al Pigneto/ 64enne dà fuoco alla casa e si suicida dal balcone : incendio a Roma nel quartiere Pigneto: una 64enne appicca fuoco in casa sua e poi si lancia suicidandosi dal balcone. Altri due incendi tra Ostia e Capitale

Ladispoli - treni Roma-Grosseto fermi causa Incendio vicino binari : Roma – Stop dei treni dalle 14:30 circa di lunedì 14 ottobre, a causa di un incendio vicino i binari con l’intervento dei vigili del fuoco che per oltre un’ora ha bloccato la linea ferroviaria Roma-Grosseto. Il tutto è avvenuto all’altezza della stazione di Ladispoli-Cerveteri. Una volta terminato l’intervento, i treni hanno ripreso a circolare regolarmente a partire dalle 15:45. La Rfi ha comunicato che i treni ...

Incendio alla sacrestia a Comiso : preso il piromane : Incendio della sacrestia della Madonna della Catena a Comiso: il piromane, individuato dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza