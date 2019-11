Glicemia Perché è così importante tenerla sotto controllo

Fonte : dilei

(Di lunedì 11 novembre 2019) Dopo ogni pasto, i valori del sangue si modificano in base agli alimenti assunti e la, di norma, è un marker eccellente per stabilire questo effetto immediato del cibo sulla salute. L’organismo è dotato di complicati meccanismi difinalizzati a mantenere lo zucchero nel sangue entro valori ben precisi affinché ce ne sia a sufficienza per produrre energia ed è importantissimo che i livelli glicemici rimangano in un range salutare. Unatroppo bassa (ipo), infatti, potrebbe provocare disorientamento, stordimento, ansia. Al contrario, unatroppo alta (iper) potrebbe causare sete, debolezza, variazioni nel pH del sangue. Se i livelli di glicemici rimangono elevati per troppo tempo, o se salgono troppo dopo ogni pasto, questi picchi potrebbero addirittura costituire un fattore di rischio per lo sviluppo di eccesso di grasso corporeo, ...

som00506 : @BYoonSistar Perché sono abbastanza confusa al momento, ma i marshmallow ci stanno sempre -svuota una bustina in un… - alei1004 : @Peynet120475 Voglio provare perché mangio raramente pasta e devo alzare un po’ la glicemia - xiumandorla : Gli Exo non droppano nulla oggi perchè lo sta già facendo la mia glicemia senza motivoooo lol non voglio m*rire -