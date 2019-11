Non aprite la porta | è un ladro Il tunisino che terrorizza il nord

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) Rosa Scognamiglio La foto di un ragazzo 17enne, accusato di già 40 furti, finisce sulle pagine di Facebook generando moltissime polemiche sulla privacy dei minori "È un: se lo riconoscete, none chiamate le forze dell'ordine". Tuona così il testo in didascalia alla foto di un ragazzoche, a Voghera, starebbe seminando il panico per un lunga serie di razzie commesse in città e nel circondario. Furti, furtarelli e chi più ne ha, più ne metta. Insomma, una via di mezzo tra un cleptomane e un rapinatore seriale che nessuno è stato ancora in grado di fermare. Perché sì, il ragazzo nell'immagine, con le guance ancora glabre, vanta già un curriculum degno di nota in materia di taccheggi e ruberia. I colpi accertati, ad oggi, sono circa una quarantina, senza contare che a suo carico pende pure una lista infinita di procedimenti penali agli atti del ...

