Sethanie Taing ha fatto perdere la testa a Julian Draxler

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019)è da sempre considerato uno dei più grandi talenti, recenti, della storia del calcio tedesco e nel 2012, quando aveva solo 19 anni, è stato inserito dal Don Balon nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991.è cresciuto nelle giovanili del club tedesco dello Schalke 04, dal 2001, quando aveva 8 anni, fino ad arrivare all'esordio in prima squadra avvenuto molto presto, nel 2010 quando aveva solo 17 anni. Nella stagione 2010-2011, nonostante la giovanissime età,mette insieme 24 presenze e tre reti in tutte le competizioni, mentre negli altri quattro anni a seguire diventa un vero e proprio simbolo della squadra di Gelsenkirchen con cui disputa 170 presenze complessive in tutte le competizioni, condite da 30 reti.Il classe 93' è stato più volte sul punto di approdare in Serie A ma alla fine nell'estate del 2015 fu il Wolfsburg a spuntarla ...