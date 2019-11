Sarri non si fida il Milan è una buona squadra | Cr7? nulla di grave

Infortunio Cristiano Ronaldo - non arrivano buone notizie per Sarri : Infortunio Cristiano Ronaldo – Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A, un turno molto importate per gli obiettivi delle squadre ed anche per la lotta scudetto. Si avvicina l’ultimo impegno prima della sosta per gli impegni delle Nazionali per la Juve, che domenica, alle 20.45, ospita il Milan all’Allianz Stadium. Questa mattina la squadra ha lavorato in campo, dedicandosi al possesso palla e ...

Lokomotiv Mosca-Juventus - Sarri : “non la miglior prestazione. CR7 arrabbiato? Perché non stava benissimo” : “La prestazione non è stata delle migliori, abbiamo concesso il fianco a tante ripartenze. Sapevamo che avrebbero impostato una partita di questo tipo, primo tempo troppo aperti e secondo con troppi giocatori sopra la linea, della palla con circolazione troppo lenta e rischio di perderla. Buono l’aspetto caratteriale Perché ho visto che la squadra voleva la vittoria a tutti i costi e l’ha raggiunta con Douglas Costa in ...

Juventus - Sarri svela : “De Ligt non è in condizione di giocare. Ballottaggio Higuain-Dybala? Lo sapevano dall’estate…” : L’allenatore toscano ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lokomotiv, in programma a Mosca Vigilia di Champions League per la Juventus, che sarà impegnata domani a Mosca contro la Lokomotiv, formazione già battuta all’Allianz Stadium con una doppietta di Paulo Dybala. Massimo Paolone/LaPresse Un match da prendere con le molle per i giocatori bianconeri, a cui Sarri chiede una sola cosa in ...

Conferenze stampa 11^ giornata : Sarri : “Derby gara complicata - dubbio Pjanic”. Conte : “Non penso al mercato - Bologna ottima squadra” : CONFERENZA stampa 11 giornata- 11° turno di Serie A pronto ad entrare nel vivo. Occhi puntati sul derby della Mole in programma sabato sera alle ore 20:45. Aprirà le danze il match tra Roma-Napoli, sabato ore 15:00. Conferenza stampa 11 giornata: Torino-Juventus, le parole di Sarri Sul derby e sul Torino: “Un Derby non è […] L'articolo Conferenze stampa 11^ giornata: Sarri: “Derby gara complicata, dubbio Pjanic”. Conte: ...

Conferenze stampa 11^ giornata : Sarri : “Derby gara complicata - dubbio Pjanic”. Conte : “Non penso al mercato - Bologna ottima squadra” : CONFERENZA stampa 11 giornata- 11° turno di Serie A pronto ad entrare nel vivo. Occhi puntati sul derby della Mole in programma sabato sera alle ore 20:45. Aprirà le danze il match tra Roma-Napoli, sabato ore 15:00. Conferenza stampa 11 giornata: Torino-Juventus, le parole di Sarri Sul derby e sul Torino: “Un Derby non è […] L'articolo Conferenze stampa 11^ giornata: Sarri: “Derby gara complicata, dubbio Pjanic”. Conte: ...

Conferenze stampa 11^ giornata : Sarri : “Derby gara complicata - dubbio Pjanic”. Conte : “Non penso al mercato - Bologna ottima squadra” : CONFERENZA stampa 11 giornata- 11° turno di Serie A pronto ad entrare nel vivo. Occhi puntati sul derby della Mole in programma sabato sera alle ore 20:45. Aprirà le danze il match tra Roma-Napoli, sabato ore 15:00. Conferenza stampa 11 giornata: Torino-Juventus, le parole di Sarri Sul derby e sul Torino: “Un Derby non è […] L'articolo Conferenze stampa 11^ giornata: Sarri: “Derby gara complicata, dubbio Pjanic”. Conte: ...

Juventus - Sarri : “Non contento di De Ligt i primi venti minuti. La classifica adesso non conta” : La Juventus si riprende nuovamente la vetta rispondendo alla vittoria dell’Inter a Bologna. De Ligt segna il primo gol in Italia e ‘maschera’ le solite incertezze difensive, il Torino perde ma esce a testa alta. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri. “La Juve di stasera mi è piaciuta perché era una gara difficilissima. Loro sarebbero entrati in campo determinati ...

Juventus - Bonucci su Sarri : 'Non ci ho creduto finché non l'ho visto arrivare' : La Juventus si sta avvicinando a grandi passi verso il derby di sabato sera. I bianconeri, oggi, si alleneranno per arrivare al meglio a questo appuntamento. La stracittadina ovviamente non è una partita come le altre e i giocatori della Juve la sentono in modo particolare. Leonardo Bonucci, in un'intervista a La Stampa, ha parlato proprio del derby ma anche di molti altri argomenti. Il numero 19 juventino si è soffermato sulla rivoluzione ...

Sarri : 'Il derby è sempre speciale - spero ci aiuti a non subire cali mentali' : Oggi per la Juventus è vigilia del derby della Mole e Maurizio Sarri ha svolto la consueta conferenza di presentazione. Con la sfida in trasferta contro il Torino, inizia un mini ciclo di sette partite in tre settimane. Il tecnico pensa che la stracittadina oltre ad avere un valore diverso, possa essere un modo per tenere in allerta i suoi uomini. Ogni match è ritenuto importante per la conquista dei tre punti: "Il derby è sempre speciale, spero ...

Conferenze stampa 11^ giornata : Sarri : “Derby gara complicata - dubbio Pjanic”. Conte : “Non penso al mercato - Bologna ottima squadra” : CONFERENZA stampa 11 giornata- 11° turno di Serie A pronto ad entrare nel vivo. Occhi puntati sul derby della Mole in programma sabato sera alle ore 20:45. Aprirà le danze il match tra Roma-Napoli, sabato ore 15:00. Conferenza stampa 11 giornata: Torino-Juventus, le parole di Sarri Sul derby e sul Torino: “Un Derby non è […] L'articolo Conferenze stampa 11^ giornata: Sarri: “Derby gara complicata, dubbio Pjanic”. Conte: ...

Sarri : “La Var non mi piace - e in Italia si usa troppo” : Non gli piace la Var, e non vorrebbe nemmeno poter invocarla lui durante la partita “perché sarei a rischio espulsione”. Maurizio Sarri tornerebbe volentieri indietro al tempo dell’allenatore che si lamenta dell’uomo e non della macchina. Cosa che il tecnico della Juve faceva di prassi, quando per esempio diceva che “per ottenere un rigore il Napoli dovrebbe avere la maglia a righe”. Ora che la maglia a ...

Sarri : «Non ci manca la mentalità vincente - solo un pizzico di cattiveria in più» : Il commento ai microfono di di Sky dell’allenatore della Juve dopo la vittoria contro il Genoa La prestazione della Juve? «Abbiamo fatto un primo tempo un po’ sotto ritmo. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo e penso sia stata la conseguenza delle tante palle gol che abbiamo creato. Purtroppo siamo in un momento in cui creiamo tanto e finalizziamo poco» Higuain fa la differenza? «Sì, perché poi alla fine le caratteristiche di ...

Sarri : 'Il riposo a De Ligt e Bonucci in questo momento non glielo do' : Oggi è vigilia di Juve - Genoa e Maurizio Sarri, come da consuetudine, ha presentato il match alla stampa parlando delle condizioni della sua squadra e della pericolosità degli ospiti. Il pareggio maturato a Lecce ha evidenziato qualche problema in fase realizzativa e Bernardeschi sembrerebbe il simbolo di questa difficoltà. Per il tecnico l'ex viola sta bene e non è stato l'unico a sbagliare. L'ex Napoli e Chelsea è contento dei progressi dei ...

Sarri : «Higuain ieri non stava bene. La Juve ha margini di miglioramento» : Non rinuncia a Bonucci e De Ligt. Anche perché la Juve ha “la migliore difesa del Campionato”, per cui pure se “sono spremuti, il riposo non glielo do”. Ma non ci sarà Higuain. Maurizio Sarri parla prima del match con il Genoa, e inquadra lo stato generale della sua squadra. A partire dagli infortunati: “Douglas Costa viene da 45 giorni di stop, valuteremo se farlo entrare a partita in corsa o meno. Pjanic ieri non ...