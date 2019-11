Maltempo | 60 centimetri di neve in quota | si scia sul Presena

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019) Per gli appassionati di sci, la stagione si è aperta oggi. 60difresca hanno imbiancato il ghiacciaioin Adamello. Già lunedì erano entrati in azione i gatti delle nevi e gli operai delle piste, che hanno lavorato per assestare il manto nevoso e preparato il fondo. L'articolo, 60diin: sisulMeteo Web.

AFAntoAnt : RT @sempreciro: Maltempo, a Venezia raggiunta la marea massima di 110 centimetri: ora le navi da crociera potranno sostare direttamente in… - infoitinterno : Maltempo, a Venezia raggiunta la marea massima di 110 centimetri - Staticocinetico : RT @sempreciro: Maltempo, a Venezia raggiunta la marea massima di 110 centimetri: ora le navi da crociera potranno sostare direttamente in… -