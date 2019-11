Incontro con Segre,Salvini non conferma

Il leader della Leganonl'con la senatrice Liliana,sopravvissuta ad Auschwitz, che sarebbe avvenuto ieri pomeriggio. "Lo avrò più avanti", dice arrivando a Fieramilano, a Rho. "Gli incontri che ho li comunico. Gli incontri che non comunico io non ci sono",spiegaPoi aggiunge: "Mi è appena arrivato un altro proiettile.Non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare, né io né la".(Di sabato 9 novembre 2019)