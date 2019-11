Chieti | targa vittima Foibe | scontro durante consiglio comunale

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Marco Della Corte L'episodio si è verificato in data 8 novembreildella cittò di, il sindaco Umberto Di Primio ha urlato "vergogna" ai consiglieri che non hanno partecipato alal votazione per l'apposizione di un ain minore della giovaneMomenti di tensione in data 8 novembre 2019 anel corso del. Tutto è iniziato quando il primo cittadino del comune, Umberto Di Primio, si è lamentato gridando "vergogna" all'indirizzo di alcuni consiglieri di minoranza rientrati in aula senza tuttavia partecipare alla votazione dell'ordine del giorno proposta dal consigliere leghista Marco Di Paolo. Suddetta votazione prevede l'apposizione in città di unacommemorante la 23enne Norma Cossetto, giovanedell'eccidio delleda parte dei partigiani di Tito contro gli italiani fascisti (e non solo). ...