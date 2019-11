Violento terremoto in Iran | epicentro tra Tabriz e Arbadil | si temono morti

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Undi magnitudo 5.9 ad appena 10km di profondità ha colpito l’settentrionale nella notte, alle 23:47 italiane (l’1:17 della notte locale). L’è stato localizzato tra le città di, non lontano dal confine con l’Azerbaigian. Sipesanti conseguenze sulla popolazione della zona epicentrale, da cui al momento non si ha alcun tipo di notizia. Seguno aggiornamenti L'articolointra: siAGGIORNAMENTI Meteo Web.

mbbelluco : RT @meteogiornaleit: Paura fino a Roma per forte terremoto con epicentro in Abruzzo - meteogiornaleit : Paura fino a Roma per forte terremoto con epicentro in Abruzzo - ONESHOOTLIVE : #Sulmona #headquarter #terremoto #ricorrenze. Era il primo pomeriggio del 3 novembre 1706 quando un violento terrem… -