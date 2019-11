Portogallo | 10 posti per vivere a partire da 1550 dollari al mese

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ilstella sempre più in ascesa del “buen retiro”, non solo dei pensionati europei ma anche americani. Internationalliving.com, magazine, punto di riferimento editoriale e guida per quanti cerchino opportunità di trasferirsi, ha messo a fuoco le opzioni offerte dal paese iberico, col ventaglio di borghi e città storiche, coste e un entroterra ricco di cultura, dove la qualità della vita può essere tanto a buon mercato dada 1.550al. «Gli americani ritengono in genere chein Europa é costoso, ma quando si passa un prolungato periodo di tempo e si vive come i locali, si scopre che i costi della vita quotidiana possono essere veramente accessibili, in modo particolare in un paese come il, il posto ideale per un soggiorno di tre mesi», afferma Dan Prescher, direttore di International Living. «Sicurezza, assistenza sanitaria accessibile e di ...

BarbaraMeggetto : RT @EZanchini: Posti in piedi a @Ecomondo Per parlare di comunità energetiche. Intanto Austria, Spagna, Francia, Olanda, Portogallo sono pa… - Skittygoa : RT @EZanchini: Posti in piedi a @Ecomondo Per parlare di comunità energetiche. Intanto Austria, Spagna, Francia, Olanda, Portogallo sono pa… - SaraCapuzzo : RT @EZanchini: Posti in piedi a @Ecomondo Per parlare di comunità energetiche. Intanto Austria, Spagna, Francia, Olanda, Portogallo sono pa… -