Pagelle e Highlights 12^ giornata | Sassuolo-Bologna 3-1 | doppio Caputo | disastro Skov

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 - Europa League in DIRETTA : Thuram regala il successo ai tedeschi nel recupero - giallorossi battuti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 22.56 Le Pagelle della gara Borussia MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 6; Lainer 6,5, Elvedi 5, Jantschke 6 (dal 28′ Hofmann), Wendt 6(dall’85 Bensebaini sv); Ginter 6, Zakaria 6,5; Neuhaus 6 (dal 75′ Plea 6,5), Bènes 6, Thuram 7; Stindl 5,5. All. Rose 6,5. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 5,5, Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; Mancini 5 (dal 59′ Diawara 5), Veretout 6; ...

Pagelle e Highlights SPAL-Sampdoria 0-1 - decide Caprari nel recupero - ferraresi ultimi! : Pagelle SPAL SAMPDORIA- Dopo una giornata ricca di colpi di scena, tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra SPAL-Sampdoria. Sorpresa Cagliari, male nuovamente il Milan, sconfitto in casa per 2-1 dalla Lazio, un successo che mancava a San Siro da 30 anni. Leggi anche: Bologna, Ibrahimovic sogno concreto: i rossoblù ora possono sognare […] L'articolo Pagelle e Highlights SPAL-Sampdoria 0-1, decide Caprari nel recupero, ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions. Milan-Lazio - Immobile e Correa - rossoneri al tappeto : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0 : decide Suso - prima vittoria per Pioli : Pagelle MILAN SPAL- Vince il Milan 1-0 e prima vittoria per Pioli grazie al gol di Suso. Milan caparbio, ben equilibrato, anche se ancora totalmente lontano dalla miglior condizione fisica e mentale. Bene solo parzialmente l’attacco milanista, male alcune fasi del centrocampo, vedi Kessie, decisamente anonimo anche nella sfida contro i ferraresi. Pagelle Milan SPAL […] L'articolo Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0: decide Suso, ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions.Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

LIVE Roma-Napoli 2-1 - Serie A in DIRETTA : Zaniolo e Veretout consegnano la vittoria ai giallorossi. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Le Pagelle della gara: ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6, Cetin 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 5; Veretout 7,5, Mancini 7; Kluivert 6,5 (dal 76′ Perotti 6), Pastore 6,5 (dall’89 Santon sv), Zaniolo 7 (dall’81 Under sv); Dzeko 6. All: Fonseca 7 NAPOLI (4-4-2): Meret 8; Di Lorenzo 5,5; Manolas 5,5, Koulibaly 5,5, Mario Rui 5; Callejon 5 (dal 58′ Lozano 6,5), ...