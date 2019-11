“L’ha baciata… e che bacio!” Uomini e donne | il trono classico spicca il volo | cosa è

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ci siamo, sta per succedere: manca poco per il. Come tanti di voi sapranno, ieri i tre tronisti si sono lasciati tra un mucchio di segnalazioni e discussioni. Maria De Filippi chiude questa settimana con il percorso di Alessandro Zarino. L’ex tentatore di Temptation Island sta continuando la sua esperienza con Veronica Burchielli, Syria e Simona. Con la prima l’esterna è davvero molto bella. In particolare, il pubblico di Canale 5 vedrà la corteggiatrice aprirsi con Alessandro, rivelandogli i momenti difficili che è stata costretta ad affrontare quando era più piccola. Ma succederà anche qualcos’altro: Veronica confessa al tronista una sua grande debolezza, il cattivo rapporto con il cibo. Non riusciva a vedersi e sentirsi bella e proprio per tale motivo purtroppo ha avuto problemi legati all’alimentazione. Ecco arrivare Zarino che le dice che, in ...

