Death Stranding | il team di sviluppo è composto per la maggior parte da ex dipendenti di

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019) Sono passati più di quattro anni da quando Konami e Hideo Kojima si sono separati in modo non propriamente amichevole, dopo le dispute avvenute per Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Nonostante non sia un segreto, non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo e sembra che le due parti non vogliano riaprire questa ferita.Quando Hideo Kojima si è allontanato da Konami, alcunidella società hanno seguito il creatore di videogiochi ed ora, con l'uscita di, sappiamo con esattezza il numero di queste persone.Ben 67 dei 120 membri dello staff di Kojima Production provengono da Konami, tra cui quasi tutti i designer e sviluppatori della serie Metal Gear. Kojima è stato il creatore e la punta di diamante della serie Metal Gear per quasi tre decenni, quindi non è troppo difficile credere che abbia stretto legami piuttosto forti con molti dei suoi colleghi in quel ...

