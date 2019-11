Bimba di 3 anni muore dopo essere stata dimessa da ospedale

Alessandria - Bimba africana di 7 anni discriminata sul bus : “Qui non ti siedi” : La denuncia fatta via Facebook della consigliera comunale di Alessandria Vittoria Oneto che ha raccontato un episodio di razzismo di cui è stata testimone su un bus di linea nella giornata di ieri. Ad una bambina di 7 anni è stato impedito di sedersi a causa del colore della sua pelle: "È questo quello che siamo?".Continua a leggere

Giorgia Pagano - trapianto multiorgano terminato per la Bimba di 11 anni. La madre : «È l'ultima spiaggia» : Giorgia Pagano, una bambina di 11 anni d'origini pugliesi malata di sindrome di Berdon e da una vita in attesa di un donatore di fegato, pancreas, stomaco, intestino e milza, ha finalmente...

Arianna - 3 anni - è una “Bimba della luna” : a rischio tumori se esposta alla luce del sole : La storia della piccola Arianna, che a 3 anni è affetta da xeroderma pigmentoso, una malattia rara di cui in Italia si conoscono solo 60 casi. I soggetti che la presentano vengono definiti bimbi della luna, perché sono costretti a vivere di notte per evitare l'esposizione alla luce del sole, che potrebbe causare loro l'insorgenza di tumori o di altri problemi neurologici degenerativi. Mamma Valentina: "Il nostro impegno per la loro ...

Vieni - baciami : il prete indagato per abusi su una Bimba di 10 anni : "Vieni, abbracciami. baciami". È uno degli audio choc che rivelerebbero gli abusi sessuali compiuti da un prete di periferia, Don Michele Mottola, 60 anni, nei confronti di una bambina di 10 anni. La pedofilia tra le mura di una chiesa. Il caso, venuto alla luce mediante un'inchiesta de Le Iene, è dei più controversi e rabbrividenti che la cronaca recente abbia mai raccontato. La protagonista del racconto è Marina (si tratta di un nome di ...

India. Fine delle speranze : è morta la Bimba di 5 anni caduta in un pozzo : Shivani era caduta in un pozzo trivellato mentre giocava vicino a casa sua nel villaggio di Hari Singh Pura, nel quartiere di Gharaunda. Dopo 18 ore di sforzi, è stata estratta viva dai soccorritori. Purtroppo non si tratta della prima tragedia di questo tipo in India.Continua a leggere

Bimba di 5 anni cade in un pozzo - inutili i tentativi di salvataggio : Una bambina di 5 anni è caduta ieri in un pozzo, nel campo accanto alla sua casa in un villaggio rurale dello stato dell’Haryana (India): i tentativi di salvataggio sono scattati immediatamente e si sono protratti per 18 ore, con i soccorritori che hanno utilizzato i mezzi più disparati (hanno pompato ossigeno, hanno calato una telecamera per verificare le condizioni della bambina, le hanno fatto ascoltare un messaggio dei genitori per ...

Bimba di 6 anni non dormiva da mesi per un tumore. Guarisce con intervento mini-invasivo : Non riusciva a prendere sonno dallo scorso ferragosto a causa di un tumore benigno ed ora, dopo un intervento all’ospedale di Monselice, è guarita e può congiungersi con Morfeo. Protagonista una bambina di 6 anni, affetta da osteoma osteoide, che le impediva appunto di prendere sonno da oltre due mesi: i dolori molto forti insorgevano maggiormente la notte rendendo impossibile il riposo. Così è stata sottoposta ...

Partorisce una Bimba a 67 anni dopo essere rimasta incinta in modo naturale [FOTO] : Due nuovi genitori sostengono di essere la coppia più anziana del mondo ad aver concepito dopo che una dottoressa in pensione ha partorito una bimba a 67 anni. La donna, cinese di nome Tian, ha dato alla luce la sua bambina al Zaozhuang Maternity and Child Health Hospital, dove ha lavorato come dottoressa prima della pensione, nella provincia nordorientale di Shandong (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). ...

Abusi su Bimba di 3 anni - madre denuncia l’ex. Ora il Tribunale vuole toglierle i figli : "Papà mi lecca il fiorellino, poi si sparge su 'il sale bianco' che brucia". Così una bimba di 3 anni e mezzo ha rivelato alla madre gli Abusi subiti dal papà mentre trascorreva a casa sua il periodo prescritto dal giudice nell'ambito della separazione. La rabbia della madre. "Ho denunciato, ma il Tribunale ha deciso di mandare entrambi i miei figli in una famiglia affidataria. Volevo proteggerli e invece sono stata punita".Continua a leggere

Bimba di 5 anni investita da un’auto mentre attraversa la strada. È grave : Siamo a Udine, dove una Bimba di appena 5 anni, che adesso si trova ricoverata all’ospedale, è stata investita ieri pomeriggio a Cervignano del Friuli in via Turoldo, all’angolo con via Manzoni, mentre attraversava la strada. Prontamente soccorsa dal personale sanitario, le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata pertanto trasportata in ambulanza nel nosocomio del capoluogo friulano. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola, che ...

Udine - Bimba di 5 anni investita da un’automobile : è grave : Una bambina di 5 anni è stata investita ieri da un'automobile, mentre si trovava con la famiglia vicino a un parco giochi. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata pertanto trasportata in ambulanza nell'ospedale del capoluogo friulano. L'indicente è avvenuto a Cervignano del Friuli.Continua a leggere

Cagliari - Bimba di 11 anni in pericolo di vita : volo urgente dell’Aeronautica per salvarla : L'aereo Falcon 50 è decollato da Ciampino e, dopo aver caricato la piccola a Cagliari con la madre e una equipe medica dell'ospedale Brotzu dove era ricoverata, ha volato fino a Venezia dove la paziente è stata presa in carico da personale sanitario locale per il trasferimento all'Azienda Ospedaliera di Padova.Continua a leggere

Aeronautica Militare - in volo per salvare una Bimba di 11 anni in imminente pericolo di vita [GALLERY] : Un velivolo Falcon 50, partito dalla base Militare di Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è decollato poche ore fa alla volta di Cagliari per imbarcare una bambina di 11 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia. Giunto a Cagliari, l’equipaggio dell’Aeronautica si è attivato per consentire l’imbarco immediato della piccola paziente accompagnata dalla madre e da una equipe ...

Monterotondo - morta Bimba di 8 anni. «Soffocata da un boccone a scuola». Disposta l'autopsia : È stata vista diventare cianotica e poi cadere a terra, poco dopo aver pranzato. Tragedia in un scuola di Monterotondo, alle porte di Roma. Intorno alle 14 di ieri una bambina di 8 anni che...