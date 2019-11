Antonveneta | condannati Mussari | Vigni e Baldassarri

Fonte : blogo

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il tribunale di Milano ha condannato gli ex vertici di Monte dei Paschi di Siena per le operazioni effettuate tra il 2008 e il 2012 in seguito all’acquisizione di. Nello specifico, Giuseppeè stato condannato a 7 anni e 6 mesi, mentre 7 anni e 3 mesi sono stati inflitti ad Antonio, 4 anni e 8 mesi per Gian Luca. Sono in tutto 16 gli imputati nel processo milanese nei cui confronti le accuse sono a vario titolo di falso in bilancio, aggiotaggio, ostacolo all'autorità di vigilanza di Consob e Bankitalia e falso in prospetto. Peril pm aveva chiesto una condanna a 8 anni, 6 anni per.Contestualmente alle condanne, il tribunale di Milano ha disposto anche confische per oltre 150 milioni di euro nei confronti di Deutsche Bank, inclusa la filiale londinese, e l’azienda Nomura. Nei confronti di MPS e Deutsche Bank la seconda ...

