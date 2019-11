Adrian | Celentano in tv commenta il flop della scorsa stagione | ‘Non avete capito niente’

Adrian - Mediaset dopo il flop costretta alla smentita : lo show di Celentano? Ecco il suo futuro : La prima puntata di Adrian, la fiction-cartoon ideata da Adriano Celentano in onda giovedì 7 novembre su Canale 5, non è andata bene come ascolti: solo il 15.41% di share. Ma Mediaset, scrive Dagospia, "smentisce la notizia che i vertici dell'azienda starebbero pensando a ridurre le puntate". Leggi

Adrian - Adriano Celentano insulta il pubblico per il flop : "Non avevate capito niente". E lascia lo studio : Adriano Celentano è tornato su Canale 5 con il suo programma Adrian e come prima cosa ha insultato il pubblico, accusato dal cantante, per il flop della precedente edizione. "Voi che dalle vostre case adesso mi state guardando", attacca il Molleggiato, "voglio dirvi che non ho dimenticato che nelle

Adrian - disastro di Celentano : canta ma scorda le parole. La vip che gli ride in faccia : Un ritorno amaro per Adriano Celentano con il suo Adrian su Canale 5. Non solo perché ancora una volta lo share non lo ha premiato nonostante il cast di super-eccezione portato in studio. Ma anche perché il Molleggiato è stato protagonista di una discreta figuraccia. Ad un certo punto Celentano ha l

Adrian : Mediaset starebbe già pensando di ridurre le puntate a Celentano : Adrian, Mediaset starebbe già pensando di ridurre le puntate a Celentano: l’indiscrezione sulla serie Ieri 7 novembre è tornata su Canale 5 la serie Adrian, fiction cartoon ideata da Adriano Celentano. L’attesa per gli ascolti, dopo il flop di nove mesi fa, era molto alta. E stamane il risultato Auditel è stato agrodolce (più agro […] L'articolo Adrian: Mediaset starebbe già pensando di ridurre le puntate a Celentano proviene ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti provoca Adriano Celentano? Replica senza sconti : "Cosa penso del tuo programma" : Nel primo appuntamento di Adrian, il nuovo show di Adriano Celentano, tra gli ospiti c'è anche Massimo Giletti. Proprio quest’ultimo ha provocato una amnesia ad Adriano Celentano nei primi minuti dello spettacolo. Lo showman ha presentato i suoi cinque ospiti e su Massimo Giletti ha detto che con l

Adrian - Celentano attacca Paolo Bonolis : "Quando ci sono i tanga..." - parole pesantissime : Adriano Celentano nella prima puntata del nuovo Adrian ha invitato i big della televisione italiana: Carlo Conti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Gerry Scotti e Massimo Giletti. Dopo aver parlato e criticato i loro programmi, il Mollegiato si sofferma su Paolo Bonolis. E al collega, Celentano, ha

Brutte notizie per Adriano Celentano : un risveglio davvero duro da digerire per il Molleggiato : Brutte notizie per Adriano Celentano. Nonostante la presenza del “Molleggiato” sul palco, il suo “Adrian Live – Questa è la Storia” non ha raggiunto gli ascolti sperati. Si è fermato a 4 milioni di spettatori. Lo share del programma è fermo al 15.41% per un totale di 3.869.000 spettatori, i numeri sono crollati ulteriormente con il cartoon Arian che ha registrato uno share del 10.44% e 1.859.000 spettatori. Il peggior risultato mai raggiunto, ...

Ascolti tv - male il ritorno di Celentano : 'Adrian' non vola - stravince 'Un passo dal cielo' : La prima puntata dello show del Molleggiato si ferma al 15% di share. Ottimi risultati per la fiction di Rai1

Celentano e Adrian - processo in diretta a Bonolis - Scotti - Conti e Giletti : "Ecco tutti i vostri errori" : Adriano Celentano nella prima puntata del nuovo Adrian e chiama i più famosi conduttori suoi ospiti, mettendoli sotto accusa. Loro, però, si lanciano in una difesa d’ufficio della tv: c'è la Rai (con Carlo Conti), c'è Mediaset (con il trio Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Gerry Scotti), c'è La7 (co

Celentano e Adrian - Mediaset piange ancora : ascolti - il ritorno delude nonostante i super ospiti : Va male ad Adriano Celentano e a Mediaset la scommessa della seconda stagione di Adrian. A 9 mesi dal discusso esordio, lo show live più cartone animato non si risolleva negli ascolti, pur con una formula più vivace e decisamente più snella: 3,869 milioni di telespettatori con il 15,41% di share, e

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 7 novembre : il ritorno di Adriano Celentano non premia il cartone : Il ritorno di Adriano Celentano (che lancia pure una frecciatina al pubblico) non arresta la cavalcata vincente di Un passo dal cielo. La fiction di Rai 1 infatti ottiene con la nona puntata della quinsta stagione in onda giovedì 7 novembre il 20% di share, mentre Adrian Live su Canale 5 totalizza il 15.4%, mentre il cartone Adrian scende al 10.4%. Ascolti tv prime time Su Rai3 A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà ottiene il 4.7%, Dritto ...

Adrian/ Autoelogi - politically correct e la conferma che Celentano vale quando canta : Dopo il flop delle prime puntate, Mediaset ha riproposto ADRIAN in una nuova versione, con più spazio per Celentano cantante

#Adrian – Il ritorno dello show e della serie evento di Adriano Celentano - su Canale 5. : Errare è umano, ma perseverare potrebbe essere diabolico. A distanza di nove mesi, Adriano Celentano ritorna su Canale 5 col suo show e anche col suo controverso (e costosissimo) cartone animato, Adrian. Un progetto che si è rivelato un bagno di sangue per Mediaset perché, a fronte di un discreto esordio (5.997.000 spettatori e il 21,92% per lo show e 4.544.000 spettatori e il 19,07% per il cartone), la situazione è andata […] L'articolo ...

Adrian - ascolti flop per Celentano : Un passo dal cielo al 20% : ascolti Adrian prima puntata del 7 novembre: Celentano torna su Canale5 e fa flop È andata in onda ieri sera, giovedì 7 novembre, su Canale5 la prima puntata di Adrian con Adriano Celentano e questi sono stati gli ascolti: 3.869.000 telespettatori e il 15.41% di share nella prima parte intitolata “Adrian Live” (con la parte show) e 1.859.000 telespettatori e il 10.44% di share nella seconda dedicata al cartone. Insomma, un ...