Achille Lauro contro il machismo | ' Tacchi a spillo ma le tipe mi cadono ai piedi'

L’incontro di Achille Lauro con i Subsonica in Il Mio DJ - nuovo singolo da Microchip Temporale (audio e testo) : A una manciata di giorni dal ritorno discografico, le radio accolgono Achille Lauro con i Subsonica in Il Mio D.J., brano contenuto in Microchip Temporale e atteso per il 22 novembre. Si tratta del primo estratto per le radio dalla nuova resa dell'album, rilasciato a 20 anni da Microchip Emozionale, dopo che il gruppo aveva reso disponibile Aurora Sogna con i Coma Cose come brano promozionale del prossimo lavoro presto in uscita. Tanti ...

X Factor 2019 : Sofia Tornambene canta “C’est la vie” di Achille Lauro (VIDEO) – Terzo Live : X Factor 2019: Sofia canta “C’est la vie” di Achille Lauro. Il video dell’esibizione. Ormai la gara è entrata nel vivo dopo due Live e stasera i dieci concorrenti rimasti si sfidano per evitare la doppia eliminazione prevista. Il Terzo Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia nella prima ...

Achille Lauro - Boss Doms : 'Partiti dalla cantina - ora ci baciamo davanti a tutta Italia' : Da qualche giorno a questa parte il nome di Achille Lauro sta occupando le pagine dei magazine italiani per diversi motivi. Due giorni fa a catturare l'attenzione del web era stato l'annullamento di un'esibizione romana che, stando a quanto dichiarato dall'entourage dell'artista, era stata spacciata dagli organizzatori dell'evento per un vero e proprio concerto, con tanto di scaletta dei brani, ovviamente fittizia. La polemica con Instagram per ...

I Subsonica annunciano Microchip Temporale - nuova resa del celebre album con Elisa - Achille Lauro e molti altri (tracklist) : I Subsonica annunciano Microchip Temporale, dopo un fine settimana trascorso a dare spoiler, il gruppo di Samuel Romano ha finalmente sciolto le riserve sulla prossima uscita discografica, facendo sapere che si tratterà di una nuova resa del celebre album che ha appena compiuto 20 anni. Per l'occasione, Microchip Emozionale diventa Microchip Temporale e imbarca una serie di artisti che sono stati appena annunciati che prenderanno parte alla ...

Achille Lauro e l’amore possessivo dalle sonorità anni ’90 nel nuovo singolo (testo 1990) : Achille Lauro lancia il nuovo singolo: 1990 è disponibile da oggi in radio e negli store digitali. Dopo l'album 1969, per Achille Lauro è ora giunto il momento di un salto avanti nel tempo con il nuovo brano ispirato al 1990. Il brano è stato presentato ai fan già nel corso del tour che Achille Lauro ha tenuto nei club: nella scaletta del Rolls Royce Tour nei club della penisola, l'artista ha inserito le canzoni dell'album 1969 e anche il ...

Achille Lauro : «La musica che ascoltavo da bambino è diventata un ricordo malinconico» : I fan hanno già potuto assaporare il sound di “1990” durante il tour di successo “Rolls Royce Tour” che ha infiammato i club d’Italia nelle scorse settimane. “1990” (Sony Music), scritto da Achille Lauro, prodotto dallo stesso con Boss Doms e Gow Tribe, parla di un amore ossessivo e possessivo. Il sound è ispirato a La Bouche, mentre la cover rimanda a una foto iconica di Britney Spears, segnando il primo capitolo di una nuova serie di brani che ...

Mara Maionchi svela : Anastasio? Achille Lauro mi disse di non prenderlo : X Factor 13 entra nel vivo. Alla Candy Arena di Monza giudici e protagonisti hanno presentato la nuova edizione del talent musicale che, da settimana prossima, prenderà il via con i Live. Alla conferenza stampa erano presenti i quattro giudici, Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Samuel e Mara Maionchi, oltre al presentatore Alessandro Cattelan e ad Achille Lauro e Pilar Fogliati, l'inedita coppia che guiderà Extra Factor. A coinvolgere stampa e ...

LIVE X Factor 2019 in DIRETTA : giovedì 24 ottobre - iniziano i Live! Ospiti Mika - Coez. Achille Lauro anima l’Extra Factor : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima puntata dei LIVE – Orari, tv e streaming della puntata del 24 ottobre di X Factor Buonasera e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima puntata dei LIVE della edizione numero 13 di X Factor. Dodici gli artisti, cantanti o gruppi, in gara che si daranno battaglia per evitare la prima eliminazione. La puntata va in onda dal nuovissimo X Factor Dome di Monza, che ...

Achille Lauro - tra «1990» e «ExtraFactor» - il late night show di X Factor 2019 : È un (ennesimo) momento d'oro per Achille Lauro, che nel giro di un anno è passato dall'essere artista nell'ambiente dell'underground hip hop a personaggio mainstream di cui si parla più o meno sempre.Solo pochi mesi fa Achille, all'anagrafe Lauro De Marinis, entrava nelle case degli italiani dal palco di Sanremo, scatenando l'attenzione per il look e, soprattutto, per la canzone Rolls Royce. Poi il ...

X Factor 2019 - primo live : gli ospiti - le novità e la sorpresa Achille Lauro : Ai blocchi di partenza X Factor 2019, che entra nel vivo dello show con la fase live: la gara vera e propria si snoda attraverso le otto puntate in onda ogni giovedì dal 24 ottobre su Sky1. A parte la finale (12 dicembre) che come ogni anno si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago (Mi), le sette puntate del talent saranno trasmesse in diretta dall'X Factor Dome di Monza, che ospita la tredicesima edizione di XF. X Factor 2019, ...

X Factor diventa live e arruola Achille Lauro : Novità e certezze, è sempre quella l'alchimia che ogni anno, nei laboratori Sky e Fremantle, si cerca di realizzare per mandare avanti il rito stagionale di X Factor, ossia «il miglior programma musicale della televisione italiana»; secondo chi lo fa (di sicuro secondo Nils Hartmann, Responsabile Produzioni Originali Sky, che annuncia pure: «Stiamo studiando due format su cui puntare dalla prossima stagione»), certo un divertimento per i tre ...

