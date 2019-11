Udite | udite | Samsung Galaxy S11+ potrebbe essere un battery-phone

Ascolti TV | Social AUditel 5 novembre 2019 : Il Collegio fa numeri incredibili e supera anche Borussia Dortmund-Inter nel trending topic : Social Auditel 5 novembre 2019: Il Collegio raggiunge +45.000 Tweet nel trending topic Sono numeri Social pazzeschi per “Il Collegio” che dopo il boom di +33.000 Tweet nella prima puntata raggiunge un nuovo record. Il reality di Rai 2 tocca +45.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #IlCollegio ...

Ascolti TV | Social AUditel 4 novembre 2019 : Non è la D’Urso primo trend italiano del lunedì sera : Social Auditel 4 novembre 2019: Non è la D'Urso programma più seguito del lunedì sera, Fiorello primo trend del prime time con Viva Rai Play Secondo lunedì per Non è la D’Urso che si conferma prima tendenza nel trending topic italiano oltre che unico trend mondiale della serata. L’hashtag ...

Ascolti TV | Social AUditel 2 novembre 2019 : Tu si que vales avanti - Maria ed Emma Marrone boom nel trending topic : Social Auditel 2 novembre 2019: Tu si que vales primo trend dopo la partita, segue Ulisse. Maria (De Filippi) in tendenza con oltre 150.000 Tweet, Emma tocca i 50.000 Continuano gli Ascolti tv record ...

Analisi AUditel della serata di mercoledì 6 novembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando poco sopra la linea del 20% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile attorno al 19% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 7%. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Viva Raiplay al comando, curva che segue il trend del finale del Tg1 con il lancio ...

Ascolti tv - dati AUditel mercoledì 6 novembre : testa a testa tra La la land e Oltre la soglia : Serrato testa a testa tra Rai1 e Canale 5 per la vetta della classifica degli Ascolti della prima serata dì mercoledì 6 novembre. Il film della rete ammiraglia Rai, ‘La la land‘, ha ottenuto infatti 2.345.000 telespettatori e uno share dell’11,41%, mentre la serie ‘Oltre la soglia‘ sul principale canale Mediaset è stata vista da 2.348.000 telespettatori pari all’11,3%. Ascolti tv prime time Rai3 con ‘Chi ...

Ascolti tv - dati AUditel del 5 novembre : Fiorello spopola su Rai1 - ma la prima serata annaspa : Fiorello bissa il boom di Ascolti. Il secondo appuntamento con Viva RaiPlay è stato seguito su Rai1 da 6.310.000 spettatori con il 23,8% di share. Rispetto all’esordio, su cui ha pesato naturalmente un forte effetto attesa, è lievissima la flessione. La prima puntata lunedì era stata seguita 6.532.000 spettatori e il 25,1% di share. Un risultato tanto più notevole se paragonato ai numeri registrati dalla prima serata. Ascolti tv, 5 ...

Analisi AUditel della serata di lunedì 4 novembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando poco sopra la linea del 20% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile attorno al 19% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 5%. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Viva Raiplay prima e Soliti ignoti dopo nettamente al comando, nello show di Fiorello ...

La Domenica Ventura ci ripensa : scompare l'anteprima - si torna all'unico dato AUditel : E’ forse uno dei pochi casi in cui si procede al contrario: rinunciare alla suddivisione del programma in blocchi per tornare al conteggio unico. Accade anche questo a La Domenica Ventura che per qualche settimana aveva introdotto un’anteprima di circa venticinque minuti chiamata ad isolare il segmento teoricamente più debole, così da esaltare di conseguenza il resto della trasmissione.In questo modo, il programma vero e proprio di Simona ...

Ascolti tv - dati AUditel domenica 3 novembre : I ragazzi dello Zecchino d’Oro vince con 4.2 milioni : La fiction in prima serata su Rai1 I ragazzi dello Zecchino d’oro vince la prima serata di domenica 3 novembre con 4 milioni 228mila telespettatori e il 18.29% di share. Il racconto della storica manifestazione canora, con Simone Gandolfo nei panni di Cino Tortorella – Mago Zurlì e Matilda De Angelis che è Mariele Ventre, ha appassionato anche i giovanissimi: è stato infatti il programma più visto dalle ragazze tra i 4 e i 14 anni ...

Analisi AUditel della serata di sabato 2 novembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando poco sopra la linea del 20% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile attorno al 20% di share di un soffio sotto. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 6%. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando toccando il 24% di share in finale di ...

Ascolti tv - dati AUditel mercoledì 30 ottobre : The Help vince con 2.8 milioni : Il film di Rai1, ‘The Help‘, si aggiudica gli Ascolti della prima serata di mercoledì 30 ottobre grazie a 2.888.000 telespettatori e il 14,48% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda parte del colossal ‘Titanic‘ è stata vista da 2.278.000 telespettatori pari al 10.27% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 dove ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 2.162.000 telespettatori e uno share del ...