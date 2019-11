Mai Shiranui non arriverà in Super Smash Bros Ultimate perché ritenuta non adatta al

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ieri il lungo livestream con Masahiro Sakurai di, ci ha mostrato in azione il personaggio di Terry Bogard di Fatal Fury. Ma sono in arrivo anche altri personaggi da Fatal Fury / King of Fighters o altri giochi SNK.Ma il personaggio più iconico di SNK, Mai, non compare nell'elenco. Ecco cosa ha detto Sakurai in merito alla decisione di non presentarla nel picchiaduro di Nintendo."Potresti aver notato che un personaggio molto importante della serie Fatal Fury non è stato incluso. Sì, Maiè per "bravi ragazzi e ragazze" di molte età diverse, quindi abbiamo deciso di non presentarla, per favore perdonaci."Leggi altro...

