Ilva Per gli italiani è tutta colpa dei grillini

Renzi vuole il modello Marchionne Ecco il piano per salvare l'ex Ilva : Matteo Renzi ha in mente il modello Sergio Marchionne e l'acquisizione di Chrysler da parte della Fiat per il salvataggio dell'ex Ilva. A spiegare in un'intervista ad Affaritaliani.it il progetto dell'ex premier ed ex leader del Partito Democratico è Michele Anzaldi, deputato di... Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva : Di Maio - ‘è battaglia per sovranità Stato italiano’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “La prima cosa che voglio dirvi è che in questi giorni si sta consumando una battaglia per la sovranità dello Stato italiano. Se una Multinazionale ha firmato un impegno con lo Stato, lo Stato deve farsi rispettare, chiedendo il rispetto dei patti e facendosi risarcire i danni”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Ex Ilva: Di Maio, ‘è battaglia per sovranità Stato italiano’ ...

Ex Ilva - l’appello del ministro Patuanelli : “Serve Paese unito per salvarla”. Ma la Lega rumoreggia e protesta : Da una parte il ministro Stefano Patuanelli che invoca “l’unità del Paese” per salvare l’ex Ilva e il futuro dei suoi operai, dopo che ArcelorMittal – ha sottolineato il ministro – “ha detto chiaramente che non è in grado di portare a termine il loro piano industriale” per il rilancio. Dall’altra la Lega che rumoreggia in Aula e protesta, tra striscioni e cori ‘Elezioni, ...

Ex Ilva - Patuanelli : «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». Conte al Quirinale. Sindacati : domani sciopero : Ex Ilva, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli riferisce in Aula alla Camera: «ArcelorMittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». E i...

Ex Ilva - Lega contro governo con striscioni e cori : “A casa voi - non gli operai”. Bagarre alla Camera : Bagarre e tensioni a Montecitorio nel corso dell’informativa alla Camera del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sull’ex Ilva. Al termine dell’intervento del capogruppo Riccardo Molinari, il gruppo della Lega ha esposto tre striscioni con scritto ‘A casa voi, non gli operai“, attaccando il governo sulla gestione della trattativa con ArcelorMittal. Non sono mancate le tensioni, soprattutto tra ...

"A casa voi - non gli operai dell'Ilva" : tensione alla Camera per lo striscione della Lega : Tensioni in Aula alla Camera nel dibattito dopo le comunicazioni del ministro Stefano Patuanelli su Arcelor Mittal, che si appresta a lasciare l’ex Ilva di Taranto.Il presidente Roberto Fico ha dovuto faticare per mantenere l’ordine. I deputati della Lega hanno esposto dei cartelli con la scritta “A casa voi, non gli operai dell’Ilva”, gridando “elezioni, elezioni”.

Ex Ilva - Feltri contro Di Maio : 'Incapace - l'ha uccisa - operai ora moriranno di fame' : Continua a tenere banco la questione Ilva. Vittorio Feltri ha scelto di manifestare il suo punto di vista sfruttando la sua penna pungente e addebitando precise responsabilità a Luigi Di Maio. l'ha fatto attraverso un editoriale apparso su Libero, ma anche con un tweet, per il giornalista l'eventuale chiusura dell'acciaieria preserverà certamente la salute degli operai, dall'altro potrebbe mettere in difficoltà tante famiglie. All'ex Ministro ...

Ex Ilva : Delrio - ‘per governo prova di forza e di coraggio’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non possiamo consentire alle multinazionali di scorrazzare in questo Paesi. I patti non si riscrivono sulla pelle dei lavoratori e gli errori di Ilva non possono essere fatti pagare dai lavoratori”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, in aula alla Camera. Questa per il governo “è una prova di forza ma anche di coraggio perché dobbiamo avere il coraggio di difendere ogni singolo ...

Ex Ilva - Patuanelli : “ArcelorMittal vinse la gara perché offrì più soldi. Il piano industriale dell’altra cordata venne giudicato migliore” : Il piano di Acciaitalia, la cordata che perse la gara per l’ex Ilva, “è stato giudicato migliore per piano industriale e piano ambientale”. Ma “la cordata guidata da ArcelorMittal ha vinto perché è stata ritenuta migliore la sua offerta” nella “parte relativa al prezzo”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha spiegato davanti alla Camera come si risolse la battaglia tra per ...

Ex Ilva - Patuanelli : «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». Sindacati : sciopero domani in tutti gli stabilimenti : Ex Ilva, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli riferisce in Aula alla Camera: «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». E i Sindacati...

Ex Ilva - sindacati proclamano sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ArcelorMittal : sciopero di 24 ore nella giornata di venerdì per tutti i dipendenti di ArcelorMittal in Italia. "Dobbiamo scongiurare che a pagare il prezzo delle scelte scellerate di azienda e politica siano sempre i lavoratori" hanno spiegato Fim, Fiom e Uilm che chiedono all’azienda "l’immediato ritiro della procedura e al governo di non concedere nessun alibi alla stessa per disimpegnarsi"Continua a leggere

Ex Ilva : Speranza - ‘non permetteremo mai la chiusura’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Da Taranto passa un pezzo del futuro dell’Italia”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Articolo Uno e ministro della Salute, Roberto Speranza.‘è in gioco la vocazione industriale del nostro Paese ‘ aggiunge Speranza nel post – oltre che la vita di migliaia di persone. Mi batterò perché diritto al lavoro, diritto alla salute e tutela dell’ambiente non ...

Sondaggio di Fabrizio Masia ad Agorà sull'Ilva : "Per la maggioranza degli italiani è colpa di questo governo" : Bastonata al governo dal Sondaggio di Emg Acqua illustrato in diretta da Fabrizio Masia ad Agorà su Raitre sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di Arcelor-Mittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilime

Titoli e aperture : i retroscena del caso Ilva sui quotidiani in edicola : Il governo è disponibile a concedere l'immunità penale ai manager, ma ArcelorMittal chiede comunque 5 mila esuberi, «e questo è inaccettabile» replica l'esecutivo. Un Consiglio dei ministri straordinario sul caso Ilva. Il premier Conte: «È scattato l'allarme rosso, il problema non è lo scudo ma il piano industriale». Il presidente del Consiglio aspetta una risposta dell'azienda entro due giorni. Il vertice tra governo italiano e l'azienda ...