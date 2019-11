Garanzini | De Laurentiis ha la divisa sociale del sciur padrùn

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sulla Stampa, Gigiscrive di quanto accaduto a Inter e Napoli nella serata di Champions di martedì. Conte, scrive, ha “la sconfitta isterica”. Non sarà facile andare oltre la sua performance dell’altra sera in tv contro la società. “Lo spettacolo nello spettacolo era da una parte il tono studiatamente dimesso con cui Conte sganciava le sue bombe di profondità; dall’altra l’ufficio-facce con le espressioni via via più sbalordite di Capello, Costacurta e Del Piero, che pure qualche caldo dopopartita si son trovati ad affrontarlo, mano a mano che Conte alzava il tiro”. Mentre andava esaurendosi la performance del tecnico nerazzurro, a Napoli “prendeva forma un’inedita versione di sceneggiata napoletana. Con i protagonisti purtroppo non in palcoscenico, da cui la non facile ricostruzione minuto per minuto” I giocatori abbandonano il ritiro ...

