De Laurentiis non ha fatto De Laurentiis e il Napoli ibrido gli si è rivoltato contro

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Che bello questo clima da fallimento. Sono tornati i tempi di Naldi e Corbelli, con contestazioni, fischi e offese ai giocatori e serenità oramai lontano miraggio. Una roba incredibile, a pensarci: sembra un incubo. Tutto sommato per anni eravamo rimasti immuni a situazioni di crisi, di spaccatura così dirompente. Forse, l’estenuante rincorsa di questi anni ha esasperato a tal punto gli animi che una rottura così scomposta, plateale, clamorosa sembra quasi scivolarci addosso, come inevitabile. È successo l’incredibile, dobbiamo ammetterlo: perché forse in pochi avrebbero scommesso su malumori del gruppo, per anni raccontato da tutti (interni ed esterni) come un’oasi felice, disponibile e piena di bravi ragazzi attaccati ai colori azzurri (tutti, pensate a Pavoletti e Toni Doblas, per dire, che ancora oggi raccontano dei pochi mesi acome di esperienze ...

