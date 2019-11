CorSport | le regole contro il razzismo? Esistono già | dal 2003 | basta applicarle

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Lee violenza negli stadi?già. Dal. Non ne servono altre, vanno solo applicate quelle, scrive il Corriere dello Sport. Ad esempio il biglietto nominativo. Già esiste, scritto e normato. Come la corrispondenza tra quel biglietto ed il posto occupato allo stadio. Anche le telecamere, due, per la precisione, una per una panoramica di insieme e l’altra per lo zoom, sono già previste, insieme ai microfoni direzionali. Non c’è bisogno di arrivare a prevedere pannelli radar sonori, sistema sofisticato ma più funzionale all’antiterrorismo puro e più utili ad intercettare un dialogo in un locale pubblico al chiuso. Si può applicare tutto. Scatta il coro, il microfono direzionale capisce da quale zona proviene, la telecamera uno la inquadra, la due zoomma, si incrociano i dati di posto, numero e biglietto e si commina la sanzione. Non si ...

