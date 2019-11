A casa voi | non gli operai dell' Ilva | tensione alla Camera per lo striscione

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) Tensioni in Aulanel dibattito dopo le comunicazioni del ministro Stefano Patuanelli su Arcelor Mittal, che si appresta a lasciare l’exdi Taranto.Il presidente Roberto Fico ha dovuto faticare per mantenere l’ordine. I deputatia Lega hanno esposto dei cartelli con la scritta “Avoi, non gli”, gridando “elezioni, elezioni”.

